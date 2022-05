Le piercing est un concept qui consiste à perforer une ou plusieurs parties du corps pour y insérer un bijoux. Il se réalise en perçant un endroit exact avec des matériels et un appareil spécialisé. Tentée de vous en mettre un ? Optez pour les types de piercing les plus tendances en 2022.

Le piercing facial : parmi les types de piercing les plus tendances en 2022

Le piercing facial comprend le perçage des sourcils, du nez, et de l’oreille. Ce type de piercing classique se caractérise généralement par la perforation d’un trou au niveau de ces parties du visage. De nos jours, la tendance s’élargit et présente un système de perçage plus évolué. Elle intéresse la gente masculine et féminine, tout âge confondu.

Le piercing des sourcils, une pratique de plus en plus tendance

Il s’effectue, en horizontal ou en vertical, au niveau de la zone externe de vos sourcils. C’est un style de piercing révolutionnaire et rebelle, lié à la contestation, et à l’envie de plaire, semblable au baking.

Le perçage du septum nasal, un des styles de piercing les plus tendances

La pratique du perçage s’effectue au niveau de la cavité qui sépare les orifices du nez. Il est par ailleurs important de se faire examiner avant de procéder à l’acte. Certaines morphologies du visage ne sont quelquefois pas compatibles à ce type de piercing bien qu’il soit à la mode.

Un choix de piercing tendance pour les oreilles

Les oreilles se situent à un endroit assez ordinaire pour un perçage. La tendance a cependant fait appel à d’autres styles de piercing qui sont devenus très prisés.

Le piercing tendance à l’hélix

Il s’effectue sur la partie supérieure de l’oreille, au niveau du repli. Le piercing flat, également tendance, est exercé sur la partie plate de l’oreille. Le bijou inséré est choisi en fonction de la taille du perçage selon le résultat de cicatrisation.

Le piercing orbital

C’est un piercing également tendance à réaliser au niveau de la partie haute de l’oreille. Il est constitué de 2 trous, et s’orne généralement d’un anneau.

Le piercing oral : une technique de perçage tendance

Le piercing oral fait tendance de nos jours. Elle s’applique sur deux parties : les lèvres et la langue. Le piercing Smiley est appliqué au niveau de la membrane de liaison du frein de la lèvre supérieure et de la gencive.

Vous pouvez également opter pour le piercing le la langue reste également une pratique très tendance et toujours aussi populaire.

Un type de piercing très tendances : le piercing corporel

Le piercing corporel a la particularité de renforcer la beauté du corps. Un des style de piercing les plus tendances en 2022 est le piercing au nombril. Ce type de piercing reste populaire, et s’effectue au-dessus, au-dessus ou au-travers du nombril. Le piercing du mamelon et de la partie intime prend également de l’ampleur en 2022.