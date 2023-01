Si la première partie de la série Manifest saison 4 est déjà sortie, vous devez attendre avec impatience de découvrir la seconde partie du programme.

Il se trouve que de nouvelles informations viennent d’être révélées à propos de leur date de sortie.

De nouvelles informations à propos de la date de sortie des derniers épisodes de Manifest saison 4

Le final de la série Netflix est très attendu

La première partie de la quatrième saison de la série Manifest a créé l’évènement lors de sa diffusion sur la plateforme de streaming Netflix. Comme la série You, elle a été divisée en deux parties. On peut dire que les spectateurs ont tous été au rendez vous. Désormais, ces derniers sont prêts pour découvrir la seconde saison de la série. Cette dernière, déjà tournée, ne devrait plus trop tarder.

Cette dernière partie devrait enfin nous apporter toutes les réponses que nous attendons. Si l’idée de la conscience divine a été abordée au début de la saison, nous devrions enfin savoir ce qui est arrivé aux passagers pendant le vol. Ces épisodes seront très difficiles pour Michaela qui a perdu son mari lors de la dernière scène.

Mais, la jeune femme devrait malgré tout retrouver l’amour avec Jared. Malgré la menace incarnée par Angelina, Ben devrait également se lancer dans une nouvelle histoire avec Saanvi.

Reste à savoir si les appels vont permettre aux passagers, ainsi qu’à tout le reste de l’humanité, de survivre à la date fatidique.

La date de sortie des épisodes finaux de la série Manifest saison 4 sur Netflix

Pour le moment, la plateforme de streaming Netflix n’a pas encore confirmé la date de sortie des derniers épisodes de la quatrième saison de Manifest. Mais, il semblerait que nous connaissions déjà cette date de diffusion. En effet, un décompte a été lancé sur Twitter, sur la page officielle de la série.

Ce dernier s’arrête au 7 avril 2023. Une date qui n’a pas du tout été choisie par hasard. Il s’agit de celle à laquelle les passagers ont disparu, un anniversaire très symbolique. De quoi vous permettre de dire adieu à vos personnages préférés comme il se doit.

Only 82(8) days until April 7th! This account is officially starting the countdown. #Manifest pic.twitter.com/3nX6qY2gfY — Manifest is Saved! ✈️ | Stream Manifest on Netflix (@RenewManifest) January 15, 2023

