L’émission de rencontres, Mariés au premier regard, a permis à de nombreux célibataires de trouver l’amour. C’est notamment le cas de Bruno et Alicia qui sont toujours très heureux à deux.

La jeune femme a alors fait quelques confidences et a expliqué pourquoi elle ne souhaitait pas avoir d’enfant pour le moment.

Alicia de Mariés au premier regard explique pourquoi elle ne veut pas d’enfant maintenant

Un couple qui a séduit les téléspectateurs lors de son passage dans le programme

Si tous les candidats ne réussissent pas à trouver l’amour lors de la participation à l’émission Mariés au premier regard, d’autres ont plus de chance. C’est notamment le cas de Bruno et Alicia. Dès leur rencontre devant le maire, ils sont tombés sous le charme l’un de l’autre.

Si bien que depuis la fin du programme, ils ont décidé de rester mariés et filent toujours le parfait amour. Seulement, le couple n’a toujours pas d’enfant. Ces derniers ont décidé d’attendre un petit peu.

Alicia et Bruno souhaitent attendre avant d’avoir un enfant

Depuis leur mariage et la fin du programme, Alicia et Bruno sont restés très actifs sur les réseaux sociaux. Ces derniers reçoivent d’ailleurs beaucoup de questions sur leur vie personnelle. Leurs abonnés se demandent s’ils vont avoir un enfant prochainement. Alicia a alors mis les choses au clair.

La jeune femme a expliqué qu’ils allaient attendre encore quelques années. Le couple a envie de profiter et de voyager à deux avant de faire un bébé. Ils ne se sentent pas encore prêts à fonder une famille. Pour le moment, ils ont plutôt envie d’aventure.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝓐𝓵𝓲𝓬𝓲𝓪 (@alicia_mapr6)

Ce qui vous attend dans la prochaine saison de l’émission Mariés au premier regard

Le programme Mariés au premier regard est enfin de retour sur la chaine de télévision M6 pour une nouvelle saison pleine de surprises. Vous avez d’ailleurs déjà pu faire connaissance avec les premiers couples de l’émission. Si les choses semblent plutôt bien parties entre Anabel et Fabrice, la jeune femme risque d’être jalouse de la meilleure amie de ce dernier. Il faut dire qu’ils sont très proches tous les deux.

Pour Emmanuel et Léa, l’attirance ne semble pas réciproque. Le jeune homme ne correspond pas aux critères physiques de Léa. Reste à savoir si elle va réussir à passer au dessus et à lui laisser une chance ou si elle va dire non.