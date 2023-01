Les fans de la célèbre émission de rencontres, Mariés au premier regard, n’ont pas oublié le personnage de Cécile. Cette dernière, qui a marqué la cinquième saison du programme, a bien changé depuis.

Elle est d’ailleurs apparue complètement transformée sur sa dernière publication Instagram.

Cécile de l’émission Mariés au premier regard est méconnaissable

L’émission qui a fait connaître Cécile au grand public

Mariés au premier regard est une émission qui est diffusée sur la chaine de télévision M6 depuis près de six ans déjà. Au cours de ces nombreuses saisons, vous avez pu faire la connaissance de personnalités variées. Certaines vous ont d’ailleurs marqué plus que les autres.

C’est notamment le cas de Cécile, une mère célibataire d’une adolescente, qui a participé à la cinquième saison du programme. Avec son franc parler, on ne peut pas dire que Cécile soit passée inaperçue. Même si son histoire d’amour avec Alain n’a pas fonctionné, cette dernière fait toujours beaucoup parler d’elle.

Un nouveau look pour l’ancienne participante du programme

Depuis son apparition dans l’émission de rencontres, Mariés au premier regard, Cécile n’est pas retombée dans l’anonymat. Cette dernière est très active sur les réseaux sociaux. Elle partage son quotidien et celui de sa fille Anissa sur son compte Instagram. Récemment, la jeune femme a surpris ses internautes en postant une photo d’elle sur laquelle elle est méconnaissable.

Cécile a opté pour un changement de look radical en ce début d’année. Elle a abandonné sa chevelure noire pour une couleur plus chaude. La jolie brune arbore désormais une coloration cuivrée. Mais, ce n’est pas tout. Pour structurer sa coupe de cheveux, Cécile a adopté la frange. Elle a choisi une frange longue et effilée qui met en valeur ses yeux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cecile 🌹🍀🌞 (@cecile_mapr5)

Nos dernières informations à propos de la prochaine saison de Mariés au premier regard

Même si Cécile n’a pas trouvé l’amour grâce à l’émission, de nombreux couples se sont formés au fil des ans. Une saison de Mariés au premier regard est d’ailleurs en préparation à l’heure actuelle. Pour le moment, le tournage est toujours en cours.

Si bien que nous n’en savons pas beaucoup plus en ce qui concerne les participants. Mais, il se pourrait bien qu’un couple du même sexe participe au programme cette année. Si vous vous interrogez à propos de la date de sortie, vous allez devoir attendre un petit peu. M6 ne devrait pas diffuser cette nouvelle saison avant le printemps prochain.