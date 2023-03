Vous avez pu découvrir le second épisode de l’émission Mariés au premier regard sur la chaine de télévision M6.

Ce dernier a été riche en émotions pour les couples présents à l’écran. Si l’amour était au rendez vous pour Fabrice et Anabel, cette union ne semble pas forcément du goût de Céline.

Céline crée le doute chez Anabel dans Mariés au premier regard

Une attirance immédiate pour Fabrice et Anabel lors de leur rencontre

Dans ce nouvel épisode de l’émission Mariés au premier regard, vous avez pu retrouver le couple formé par Fabrice et Anabel. L’attirance entre eux a été immédiate. Si bien qu’ils n’ont pas hésité une seule seconde à se dire oui. Leur complicité s’est confirmée lors de la séance photo où ils étaient très proches.

Ils se sont même embrassés devant le photographe. Seulement, le repas de mariage a été un petit peu plus tendu pour le couple. La meilleure amie de Fabrice a émis des doutes quant à son union avec Anabel.

Une union qui ne semble pas être du goût de Céline

Si Anabel a été rassurée par le calme de Fabrice, cette dernière souffre toujours d’une peur de l’abandon. Or, la relation très proche de ce dernier avec sa meilleure amie Céline n’est pas pour rassurée Anabel. D’autant plus que Fabrice est également resté très proche des amies de son ex.

Céline n’a d’ailleurs pas hésité à émettre des doutes quant à son union avec Anabel. Cette dernière a trouvé que Fabrice avait changé et qu’il n’était pas le même. Espérons que cela ne remette pas en cause leur relation qui avait pourtant si bien commencé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Anabel (@anabel_mapr7)

Ce qui vous attend dans le prochain épisode de Mariés au premier regard

Dans le prochain épisode de Mariés au premier regard, vous allez pouvoir retrouver Emanuel et Léa. Si le jeune homme ne correspond pas forcément à ses critères physiques, elle a tout de même décidé de lui laisser une chance. Mais, le petit frère de Léa semble beaucoup plus méfiant. Ce dernier n’a pas l’intention d’accueillir Emanuel à bras ouverts.

Vous assisterez également à la rencontre entre Jessica et Pascal. Si ces derniers ont beaucoup de points communs, Jessica pourrait avoir un petit peu de mal à accepter leur différence d’âge. Pedro fera également son arrivée dans le programme. Après avoir vécu des moments difficiles, il est prêt à trouver l’amour.