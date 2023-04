Si vous avez pu faire connaissance avec les premiers couples de cette nouvelle saison de Mariés au premier regard, vous avez aussi rencontré leurs proches.

D’ailleurs, le frère de Léa est loin de faire l’unanimité auprès des spectateurs. Son comportement agace déjà les internautes.

Des critères physiques bien particuliers pour Léa

Cela fait déjà quelques semaines que la diffusion de la nouvelle saison de l’émission Mariés au premier regard a débuté sur la chaine de télévision M6. L’occasion pour vous de faire connaissance avec le nouvel expert de cette année, Gilbert. Vous avez également déjà pu rencontrer les premiers couples de la saison, ainsi que leurs proches.

Si la meilleure amie de Fabrice a tout de suite été détestée par les internautes, c’est loin d’être la seule. En effet, ces derniers n’ont pas non plus beaucoup apprécié le comportement du frère de Léa envers son nouveau mari, Emanuel.

Le frère de la jeune femme énerve déjà les internautes

Vous avez assisté à la rencontre et au mariage de Léa et Emanuel dans les derniers épisodes de l’émission Mariés au premier regard. Si le coup de foudre a été immédiat pour le jeune homme, les choses sont un petit peu plus compliquées pour Léa. Emanuel ne correspond pas tout à fait à ses critiques physiques.

D’ailleurs, le frère de cette dernière ne l’a pas vraiment aidée. Son comportement, très protecteur, a été jugé un peu trop envahissant, voir même macho par les internautes. Il est vrai que ce dernier n’a pas hésité à avoir une discussion en tête à tête avec Emanuel afin de le juger.

Tout ce que vous réserve le prochain épisode de l’émission Mariés au premier regard

La semaine prochaine, vous retrouverez Léa et Emanuel qui partiront en lune de miel. C’est également le cas de Fabrice et Anabel qui sont plus proches que jamais. Vous assisterez à la rencontre entre Pedro et Jefferson qui risque de ne pas se dérouler comme prévu. En effet, victime d’une agression quelques jours avant le mariage, Jefferson va être transporté en urgence à l’hôpital.

Cet évènement dramatique pourrait bien faire annuler la cérémonie. En ce qui concerne Jessica et Pascal, le coup de foudre risque de ne pas être au rendez vous. La jeune femme est habituée à côtoyer des hommes plus jeunes qu’elle.