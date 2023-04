Vous avez déjà pu faire connaissance avec quelques couples de cette nouvelle édition de l’émission Mariés au premier regard. Parmi ces derniers, vous avez fait la rencontre de Pascal et de Jessica.

Le moins que l’on puisse dire c’est que les amies de la jeune femme n’ont pas été séduite par ce dernier.

Les amies de Jessica ne sont pas tendres avec Pascal dans Mariés au premier regard

Une différence d’âge qui pourra être difficile à surmonter pour Jessica

Au cours de ces premiers épisodes du programme Mariés au premier regard, vous avez déjà pu faire la connaissance de quelques couples. Pour le moment, Anabel et Fabrice sont les mieux partis. Ainsi, ils ont immédiatement été attirés l’un par l’autre. Les choses sont plus difficiles pour Emanuel et Léa.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mariés au premier regard M6 (@maprofficiel)

La jeune femme a un petit peu de mal à montrer son affection. Jessica et Pascal ne se sont pas encore rencontrés. Mais, la jeune femme appréhende car elle ne souhaite d’un homme plus âgé. Or, ce dernier a presque dix ans de plus qu’elle.

Les amies de la jeune femme jugent l’apparence de Pascal

Le mariage de Pascal et de Jessica est pour bientôt. Ce dernier est déjà arrivé à la cérémonie. Seulement, quand elles l’ont vu, les amies de Jessica n’ont pas été très emballées. En effet, ces dernières n’ont pas hésité à faire des remarques à propos de son physique.

Un comportement qui n’a pas plu aux internautes. Ces derniers ont été choqués de leur réaction. Il ne reste plus qu’à espérer que Jessica ne se laisse pas influencer par leur différence d’âge. Les deux ont pourtant de nombreux points en commun.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mariés au premier regard M6 (@maprofficiel)

Ce qui vous attend dans le prochain épisode du programme Mariés au premier regard

De nouvelles surprises vous attendent dans le prochain épisode de Mariés au premier regard. Vous pourrez le découvrir lundi soir sur la chaine de télévision M6. Ainsi, vous allez enfin assister à la rencontre entre Jessica et Pascal. Il est possible que la jeune femme décide finalement de dire non. Un incident assez grave va venir perturber le mariage de Pedro et de Jefferson.

En effet, ce dernier va être transporté à l’hôpital quelques jours avant la cérémonie, suite à une agression. Reste à savoir si cette dernière pourra tout de même avoir lieu. Vous suivrez également la lune de miel entre Fabrice et Anabel ainsi qu’entre Léa et Emanuel.