Ancienne participante de l’émission, Mariés au premier regard, Pauline a trouvé l’amour avec Damien.

Depuis la fin du programme, ils sont toujours mariés et attendent un heureux événement. La jeune femme vient de dévoiler son baby bump sur Instagram !

Pauline de Mariés au premier regard dévoile son baby bump

Pauline et Damien sont plus amoureux que jamais

Si vous faites partie des fans de l’émission, Mariés au premier regard, certains candidats vous ont sans doute marqué plus que d’autres. Ainsi, même si le programme n’est pas un succès pour tous les couples, il en existe tout de même quelques uns qui sont parvenus à trouver l’amour.

C’est notamment le cas de Pauline et de Damien. Dès leur rencontre, ils sont tombés sous le charme l’un de l’autre. Depuis, ils ne se quittent plus. Après l’émission, ils ont acheté une maison ensemble. Ils viennent également d’annoncer une très bonne nouvelle aux internautes. Pauline est enceinte et attend un bébé.

La jeune femme partage des nouvelles de sa grossesse sur Instagram

Ce n’est pas parce que le programme Mariés au premier regard est terminé que vous ne pouvez plus suivre le quotidien de Pauline et de Damien. En effet, la jeune femme met régulièrement à jour son compte Instagram. Sur ce dernier, elle donne des nouvelles de sa grossesse et partage son évolution.

Ainsi, récemment, nous avons appris que Pauline attendait une petite fille. Pour le plus grand plaisir de ses abonnés, elle a également posté une vidéo dans laquelle elle dévoile son baby bump. Pauline se porte bien et son ventre est déjà bien visible. Ces quelques images ont ému les fans de la jeune femme qui n’ont pas hésité à la féliciter en commentaires.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pauline Tancredi (@pauline_mapr6)

L’émission Mariés au premier regard sera bientôt de retour sur M6

Si Pauline et Damien font partie des candidats emblématiques de l’émission Mariés au premier regard, vous allez bientôt pouvoir faire connaissance avec de nouveaux participants. En effet, le programme sera prochainement de retour sur la chaine de télévision M6. D’après nos dernières émissions, ce dernier devrait arriver avant le début du printemps.

Nous pouvons donc nous attendre à une diffusion du premier épisode vers la fin du mois de février ou le début du mois de mars. Vous ferez également la rencontrer d’un nouvel expert qui va remplacer Pascal de Sutter. Ce dernier a préféré se consacrer à d’autres projets.