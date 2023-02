Bien que la suite de la série, Mercredi saison 2, soit au programme, nous n’avons pas encore beaucoup d’informations à propos de l’intrigue des prochains épisodes.

Quelques nouvelles révélation nous en apprennent tout de même un petit peu plus à propos de l’avenir amoureux de la jeune femme !

L’avenir amoureux de Mercredi s’annonce compliqué dans la suite de, Mercredi saison 2

De nouvelles révélations à propos de l’avenir amoureux de la jeune femme

Après le carton réalisé par la première saison de la série Mercredi, tout le monde a hâte de découvrir la suite. Mais, il vous faudra tout de même patienter encore un petit peu. En effet, le tournage n’a pas commencer. Il ne devrait pas débuter avant l’été. En attendant, de nouvelles révélations viennent d’être faites à propos des prochains épisodes du programme.

C’est la comédienne Emma Myers qui s’est exprimée à propos de l’avenir amoureux de Mercredi. Cette dernière prête ses traits au personnage d’Enid dans la série. Ainsi, d’après elle, Mercredi devrait rester célibataire durant cette seconde saison. Il faut dire que la jeune femme a été perturbée par son histoire avec Tyler et la trahison de ce dernier. Pas étonnant qu’elle préfère rester seule et se concentrer sur elle même.

Emma Myers a ajouté qu’il était possible que son personnage et celui de Mercredi deviennent finalement plus que des amies dans le futur. Une relation qui ferait plaisir à beaucoup de fans de la série mais s’il est plus probable que Mercredi finisse par se rapprocher de Xavier. En attendant, Mercredi va essayer de découvrir qui se cache derrière les mystérieux messages qu’elle reçoit.

#INFO Emma Myers à propos d’un ship entre Enid et #Wednesday « Tout est possible nous n’en avons pas encore parlé. Mais je pense que pour au moins la saison 2 #wednesday devait être célibataire vu son échec amoureux de la première saison » pic.twitter.com/KFJJ6xKCgH — Infos Séries (@lnfosSeriesFR) January 31, 2023

La date de sortie de la série, Mercredi saison 2, sur la plateforme Netflix

Il va vous falloir faire preuve de beaucoup de patience avant de pouvoir découvrir la seconde saison de la série, Mercredi, sur vos écrans. En effet, si le tournage devrait démarrer cet été, il ne prendra pas fin avant l’automne.

Cela veut dire que la famille Addams ne sera pas de retour sur vos écrans cette année. Vous devrez certainement attendre jusqu’au milieu de l’année prochaine pour pouvoir découvrir les prochaines aventures de la jeune femme.

D’ici là, rassurez vous, vous aurez de quoi vous occuper. En effet, la semaine prochaine vous allez pouvoir regarder la première partie de la saison de la série You saison 4. Une sortie que les abonnés attendent de pied ferme !