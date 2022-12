En cette fin d’année, la plateforme Netflix vous réserve de beaux cadeaux. En effet, cette dernière a dévoilé les séries qui sont les plus attendues de 2023 ainsi que leurs dates de sortie.

Alors, notez les bien dans votre agenda si ce n’est pas encore déjà fait.

Les séries Netflix que tout le monde attend avec impatience

La seconde saison de la série Ginny & Georgia est la série dont tout le monde parle

Parmi les séries dont tout le monde parle en ce moment, vous allez trouver la série Ginny & Georgia saison 2. Il faut dire que cette dernière est attendue depuis des mois et des mois. Bonne nouvelle, elle sera disponible sur tous vos écrans à partir du 5 janvier prochain.

Cette saison sera intense pour la mère et la fille. En effet, Georgia devra faire face au départ de ses enfants et à la sortie de prison de son ex mari. Ginny, quant à elle, devra faire face à ses anciens amis qui lui ont tourné le dos depuis son histoire avec Marcus.

You sera de retour pour une quatrième saison inédite sur vos écrans

Ginny & Georgia n’est pas la seule série que vous allez pouvoir découvrir en ce début d’année. En effet, Netflix vous a réservé une belle surprise avec la diffusion de la série You saison 4. Vous allez pouvoir retrouver Joe Goldberg à partir du 9 février prochain. Cette saison sera divisée en deux parties.

Si bien que les derniers épisodes ne seront disponibles qu’à partir du 9 mars. Dans cette nouvelle saison, Joe va essayer de repartir à zéro. Sous l’identité du professeur Jonathan Moore, il va s’installer à Londres et commencer à enseigner à l’université.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par YOU (@younetflix)

Netflix va vous dévoiler la suite de la série Shadow and Bone

Pour terminer, l’année prochaine, vous n’aurez vraiment pas le temps de vous ennuyer. En effet, Netflix va également diffusée la série Shadow and Bone saison 2. Vous allez pouvoir découvrir les prochaines aventures d’Alina à partir du 16 mars prochain. Ces nouveaux épisodes seront mouvementés pour la jeune femme qui devra se faire de nouveaux alliés. Heureusement, Mal sera toujours présent à ses côtés.

Le Darkling est prêt à tout pour s’emparer de son pouvoir. Ce dernier va même commencer à se construire une armée. D’autant plus qu’il est désormais capable de contrôler les créatures vivant dans le Fold. Une seconde saison à ne surtout pas manquer.