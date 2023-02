Ceux qui attendent avec impatience la sortie de la suite de la série, Outer Banks saison 3, vont être ravis.

En effet, il se trouve que la bande-annonce des prochains épisodes vient d’être dévoilée et elle est très intense !

La bande-annonce de la série, Outer Banks saison 3, est disponible

De nouvelles aventures attendent les Pogues dans les prochains épisodes

La troisième saison de la série Outer Banks est l’une des sorties les plus attendues de ce début d’année. En attendant de pouvoir découvrir les prochains épisodes, vous pouvez toujours jeter un oeil aux premières images de la série. Ainsi, la bande annonce vient d’être dévoilée par Netflix. Ce qui est certain c’est que cette nouvelle saison sera plus intense que jamais !

En effet, les Pogues vont partir à la recherche d’un tout nouveau trésor cette saison. Après une petite pause loin de tout, ils vont revenir plus motivés que jamais. Ces derniers vont se lancer en quête de l’El Dorado. Une légende ancienne qui serait en réalité bien plus qu’un simple mythe. Une nouvelle fois, ils ne seront pas les seuls à rechercher ce trésor perdu. Kiara va même être victime d’un enlèvement.

Les informations qu’elle détient intéressent des personnes dangereuses. Ces dernières sont prêtes à tout pour retrouver l’El Dorado. John B, quant à lui, aura la surprise de retrouver son père, en vie. Ce dernier lui sera d’une grande aide dans cette chasse au trésor. Il semble qu’il possède des informations à propos de l’El Dorado. Cette troisième saison d’Outer Banks s’annonce pleine d’action pour les Pogues !

La date de sortie de la série Netflix, Outer Banks saison 3, sur nos écrans

Ces nouvelles images nous donnent envie de découvrir la troisième saison de la série Outer Banks sans attendre. Heureusement, vous n’aurez plus à patienter bien longtemps. Dans un peu plus de deux semaines maintenant, le programme sera de retour sur la plateforme de streaming Netflix.

En effet, vous pourrez regarder la troisième saison d’Outer Banks à partir du 23 février prochain. Cette dernière sera composée de dix épisodes, d’une quarantaine de minutes de chacun.

Au mois de février, la plateforme Netflix vous réserve un autre surprise qui devrait beaucoup vous plaire également. Ainsi, au début du mois, vous allez pouvoir découvrir la série You saison 4 sur vos écrans. Ce qui est certain c’est que Joe Goldberg n’a pas fini de vous surprendre !