Comme vous le savez peut être déjà, la série Outlander prendra fin après la diffusion de sa huitième saison sur Netflix.

Mais, plusieurs rumeurs laissent entendre que le clan Fraser pourrait bien être de retour, même une fois la série terminée !

Une suite possible après la fin de la huitième saison de la série Outlander

Une fin qui est difficile à accepter pour les fans de la série

Il y a quelques semaines, nous avons appris l’arrêt de la série Outlander. Si cette dernière reviendra bien pour une septième et une huitième saison, il sera ensuite temps de faire vos adieux au programme. Pourtant, d’après certaines rumeurs, cette fin ne serai finalement pas aussi définitive que cela.

En effet, une journaliste américaine a publié un étrange message sur son compte twitter. D’après cette dernière, Outlander pourrait continuer même après la fin de la série. Son tweet a d’ailleurs été partagé par le comédien Sam Heughan qui joue le rôle de Jamie dans le programme. De quoi redonner de l’espoir aux fans. Il est possible que comme pour la série Peaky Blinders, un film voit le jour pour donner une suite à l’histoire de la famille Fraser.

Ce qui est certain c’est que Claire et Jamie ne vont pas s’ennuyer dans cette septième saison. Cette dernière est toujours accusée d’avoir assassiner Malva. Jamie, quant à lui, va retrouver son fils qui a désormais beaucoup grandi. La révolution américaine est, elle, toujours en marche. Cet évènement historique va engendrer de lourdes pertes et de nombreux blessés. Les Fraser ne seront pas épargnés.

La date de sortie de la prochaine saison de la série Outlander sur Netflix

Si vous attendez de pied ferme la sortie de la septième saison de la série Outlander sur la plateforme Netflix, nous avons quelques informations à vous dévoiler qui devraient vous rassurer. Ainsi, le tournage des prochains épisodes est bel et bien terminé.

Il se trouve que la série devrait être de retour sur vos écrans au début de l’été prochain. Nous envisageons une date de sortie aux environs du mois de juillet. Encore quelques mois à devoir attendre !

Cet été, vous ne risquez pas de vous ennuyer pendant vos vacances. En effet, vous pourrez également découvrir la série The Witcher saison 3 sur Netflix. Cette dernière s’annonce exceptionnelle puisqu’elle va aussi marquer le départ du comédien Henry Cavill.