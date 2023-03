En binôme avec Nathalie dans cette nouvelle saison de Pékin Express, Angie ne passe pas inaperçue.

Cette dernière a un style bien à elle et une forte personnalité. Récemment, la jeune femme s’est confiée à propos de sa vie personnelle et de son apparence.

Angie de Pékin Express fait des révélations à propos de sa vie personnelle

Un binôme d’inconnues qui s’entend à merveille dans la nouvelle saison de l’émission

Cela fait déjà plusieurs semaines que vous pouvez suivre la nouvelle saison de l’émission Pékin Express sur la chaîne de télévision M6. Certains binômes se font d’ailleurs déjà remarquer. C’est notamment le cas du binôme d’inconnues. Ce dernier se compose de Nathalie et Angie, qui possèdent deux personnalités mais aussi deux physiques complètement différents.

Pourtant, depuis le début de l’aventure, les deux femmes s’entendent à merveille. Nathalie est toujours de bonne humeur et fait beaucoup rire Angie par sa maladresse. Angie, quant à elle, arrive à garder son calme dans toutes les situations. C’est une belle rencontre pour les deux femmes.

Angie se confie à propos de sa vie personnelle

Lors d’une récente interview à RFI, Angie a fait quelques confidences à propos de sa vie intime et personnelle. Cette dernière a déjà été mariée avec un homme avec lequel elle a eu un enfant. Mais, la jeune femme a confié qu’elle se forçait à l’époque « à ne pas regarder les femmes ».

Angie a toujours été très croyante et a eu du mal à concilier sa foi avec son orientation sexuelle. Depuis, elle a enfin réussi à s’accepter telle qu’elle est. Elle a ajouté que beaucoup de personnes comme elle se cachaient encore « c’est comme ça que des gens tombent en dépression et font n’importe quoi et peuvent pas vivre comme ils le veulent ». Son témoignage devrait aider beaucoup de monde.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par M6 (@m6officiel)

Ce qui vous attend dans la suite du programme Pékin Express

Après avoir perdu le duel final, Angie et Nathalie ont hérité d’un handicap pas comme les autres. En effet, Etienne est revenu dans l’aventure pour les accompagner tout au long de l’étape. Une nouvelle surprise qui a étonné les participants et le public. Cette année, l’aventure sera pleine de rebondissements pour les participants.

Un binôme surprise est d’ailleurs déjà venu redistribuer les cartes. La semaine prochaine, vous pourrez découvrir tout ce que vous réserve encore cette nouvelle saison de Pékin Express.