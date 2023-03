Alors que la nouvelle saison de Pékin Express vient de reprendre, les premiers épisodes ont été riches en émotions pour les binômes.

D’ailleurs, l’entente n’est pas au beau fixe entre tous les participants. Des premières tensions ont déjà commencé à faire leur apparition pendant la course.

Le ton monte entre les binômes de Pékin Express

Une nouvelle saison qui s’annonce riche en action et en émotion

Pour le plus grand bonheur des téléspectateurs, la nouvelle saison de Pékin Express vient tout juste de reprendre. Vous avez d’ores et déjà pu découvrir les deux premiers épisodes sur la chaine de télévision M6. Cette année, les participants vont parcourir l’Amérique du Sud.

Certains binômes possèdent une forte personnalité et commencent déjà à se démarquer. Il faut dire que la course ne leur fera aucun cadeau. Des épreuves difficiles les attendent s’ils veulent espérer arriver au bout de cette nouvelle saison. Pour le moment, les soeurs Alexandra et Laura semblent être les grandes favorites. Il faut dire qu’elles ont déjà remporté les deux premières amulettes.

La tension commence à monter entre les différents binômes

La course est très difficile cette année. Si bien que les candidats sont tous sous tension. Ainsi, il n’est pas étonnant que le ton commence déjà à monter entre certains binômes. Angie et Nathalie, le duo d’inconnues, n’a pas vraiment apprécié le comportement de Paloma et de Jason, le drôle de couple belge.

En effet, les deux femmes ont estimé que le véhicule qui venait de s’arrêter était pour elles. Or, Jason et Paloma sont persuadés du contraire. Si bien qu’ils n’ont pas hésité à monté à l’intérieur avant les deux femmes. De quoi créer de grosses tensions entre ces équipes qui ne se feront pas de cadeaux à l’avenir.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par M6 (@m6officiel)

Le prochain épisode de Pékin Express vous réserve de nombreuses surprises

Dans quelques jours, vous allez pouvoir découvrir le prochain épisode de Pékin Express sur M6. Ce dernier vous réserve de nombreuses surprises. En effet, alors que Cyrille et Luc ont quitté l’aventure, un tout nouveau binôme va faire son entrée dans le jeu. De quoi mettre une grosse pression aux autres candidats.

Pour le moment, nous ne connaissons pas encore l’identité de ce duo. Mais, il semble qu’il soit composé d’un homme et d’une femme. En plus, les binômes vont devoir gérer l’entrée dans le jeu du terrible drapeau noir. Ce troisième épisode sera donc très intense !