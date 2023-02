Cette nouvelle édition de l’émission Pékin Express a fait entrer la stratégie au coeur du programme.

Avec la nouvelle règle du chois secret, les alliances sont vite révéler au grand jour. Ce binôme a d’ailleurs eu l’impression de faire les frais de ces stratégies !

Ce binôme de Pékin Express dénonce les stratégies des autres candidats

Une nouvelle règle qui apporte du piment à l’aventure

Cela fait déjà deux semaines que la compétition a repris dans le programme Pékin Express. Chaque mardi soir, vous pouvez découvrir un épisode inédit sur la chaine de télévision M6. Cette année, une nouvelle règle a fait son apparition. Il s’agit alors de la règle du choix secret.

Cette dernière permet de dévoiler les alliances qui existent entre les candidats. Ainsi, ce n’est plus seulement le binôme arrivé dernier qui va choisir celui qu’il va affronter lors du duel final. Tous les binômes peuvent voter pour désigner le duo qu’ils souhaitent voir partir. Une décision à ne pas prendre à la légère.

Nathalie et Angie dénonce les stratégies des autres participants

La semaine passée, c’est le binôme d’inconnues formé par Nathalie et Angie qui a fait les frais du choix secret. Ces dernières ont récolté de nombreuses voix contre elles. Cette semaine, si les deux femmes n’ont pas démérité, elles ne sont pas arrivées en première position.

Elles étaient une nouvelle fois en danger pour le choix secret. Il se trouve que ces dernières ont reçu de nombreux votes contre elles et ont bien failli repartir en duel final. Nathalie et Angie n’ont pas été ravies et n’ont pas hésité à dénoncer les stratégies dirigées contre elles de la part des autres participants. Heureusement, elles seront de retour la semaine prochaine.

Beaucoup de surprises vous attendent dans la suite de Pékin Express

Beaucoup de surprises vous attendent encore dans la suite de l’émission Pékin Express sur la chaine de télévision M6. Ainsi, la semaine prochaine un tout nouveau duo de candidats va rejoindre l’aventure ! De quoi venir perturber les autres participants et leur mettre la pression. D’autant plus que cette troisième étape sera également marquée par l’arrivée du drapeau.

Ce dernier pourrait complètement venir chambouler la course et le classement. Le binôme qui franchit l’arrivée en possession de ce drapeau ira directement en duel final. Les candidats devront donc se dépasser s’ils veulent rester dans l’aventure et découvrir la quatrième étape de Pékin Express !