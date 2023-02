Alors qu’un second binôme vient d’être éliminé, l’émission Pékin Express vous réserve encore quelques surprises.

En effet, il se trouve qu’un ancien candidat bien connu des spectateurs va faire son retour dans le programme !

Un ancien candidat de Pékin Express est de retour dans l’émission

Un second binôme est éliminé et quitte l’aventure pour de bon

Depuis deux semaines déjà, vous pouvez suivre les nouvelles aventures des participants de l’émission Pékin Express. Cette année, ces derniers sont partis pour l’Amérique du sud et commencent par parcourir la Bolivie. Lors de cette seconde étape, les candidats ont dû réaliser des épreuves très difficiles. Ce sont finalement Alexandre et Chirine qui ont gagné l’immunité.

Mais, les soeurs Alexandra et Laura ne se sont pas laissées faire. Ces dernières ont, une nouvelle fois, remporté l’amulette. Paloma et Jason sont arrivés en dernière position. Ils ont affrontés Cyrille et Luc lors du duel final. C’est finalement Paloma qui est arrivée en tête. Malheureusement pour le couple breton, l’épreuve s’est avérée éliminatoire. Cyrille a semblé assez amère et a refusé de serrer la main de Jason.

Un ancien candidat marquant va faire son retour dans le programme

L’émission Pékin Express n’a pas fini de vous surprendre. En effet, il se trouve qu’un ancien candidat va faire son retour dans les prochaines émissions. Il s’agit d’un participant dont vous vous souvenez certainement. C’est Étienne qui aura la chance de revenir dans le programme.

Ce médecin faisait partie du binôme d’inconnus. Il avait fait beaucoup rire les spectateurs par sa mauvaise humeur et ses remarques. Mais, ce dernier avait finalement décidé d’abandonner forçant sa coéquipière Vanessa à rentrer également. Nous ne savons pas encore quel sera son rôle précis dans la compétition.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pékin Express M6 (@pekinexpressofficiel)

Tout ce que vous réserve la suite de l’émission Pékin Express

La semaine prochaine, vous allez pouvoir découvrir un tout nouvel épisode de Pékin Express sur vos écrans. La compétition va prendre une nouvelle tournure. En effet, il se trouve qu’un nouveau binôme va rejoindre l’aventure ! Ces derniers auront certainement la possibilité de prendre la place d’un duo déjà existant. De quoi pimenter un petit peu la course.

Mais, ce n’est pas tout. Ainsi, le drapeau noir fera également son apparition dans le prochain épisode. Cela devrait dévoiler les stratégies et les alliances entre les candidats. Chaque année, le drapeau noir est une source de conflits entre les participants !