Pour le plus grand bonheur des téléspectateurs, le programme Pékin Express est de retour sur M6 pour une toute nouvelle saison.

Seulement, cette dernière ne semble pas être du goût de tout le monde. Un ancien binôme a d’ailleurs ouvertement critiqué cette saison.

Un ancien binôme de Pékin Express critique la nouvelle saison du programme

Une saison qui commence sur les chapeaux de roues pour les candidats

Le programme Pékin Express vient de reprendre pour une toute nouvelle saison sur la chaine de télévision M6. Cette année, les candidats se sont envolés pour l’Amérique du Sud où ils ont commencé par traverser la Bolivie. Ils ne sont d’ailleurs pas au bout de leurs surprises.

En effet, un nouveau binôme a rejoint l’aventure en cours de saison. Clément et Emeline font donc désormais partie de la compétition. La règle du choix secret pimente également un petit peu les choses. De quoi apporter de la nouveauté à l’émission qui existe depuis de nombreuses années déjà.

Jérémy et Fanny ne sont pas convaincus par cette nouvelle saison

Lors de la saison passée, vous avez pu découvrir le couple formé par Jérémy et Fanny. S’ils n’ont pas gagné, ces derniers sont tout de même arrivés en final. Sur leur compte Instagram, ils ne se sont pas gênés pour donner leur avis sur cette nouvelle saison de Pékin Express. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’ils ne semblent pas du tout convaincus.

Ces derniers trouvent que le programme est devenu trop stratégique. Ils n’apprécient pas non plus la façon dont a été montée l’émission. Des déclarations qui n’ont pas plus à Alexandre et Chirine. Le jeune homme n’a pas hésité à leur répondre. Pour gagner dans Pékin Express, il est difficile de ne pas faire preuve de stratégie !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pékin Express M6 (@pekinexpressofficiel)

Tout ce qui vous attend dans la suite de l’émission Pékin Express

Le programme Pékin Express n’a pas fini de vous surprendre. Ce dernier sera de retour pour un tout nouvel épisode mardi prochain. Après le binôme formé par Clément et Emeline, un ancien candidat sera lui aussi de retour dans l’émission.

Il s’agit d’Etienne, le médecin pas vraiment aventurier que vous avez pu découvrir en binôme avec Vanessa. Les participants vont quitter la Bolivie pour traverser le Paraguay. La finale de cette année prendra place au Brésil. Il reste encore beaucoup d’aventures à vivre pour les différents binômes.