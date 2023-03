La nouvelle saison de l’émission Pékin Express n’a pas fini de vous surprendre. En effet, le prochain épisode va accueillir un invité pas comme les autres.

Ce dernier sera alors l’handicap un petit peu loufoque réservé au binôme ayant perdu le duel final.

Un handicap pas comme les autres arrive dans l’émission Pékin Express

Angie et Nathalie ont échappé de peu à l’élimination

Vous avez pu découvrir un tout nouvel épisode de l’émission Pékin Express. La course a été très compliquée pour les binômes. Pour commencer, ces derniers ont du faire deviner la Lambada, à la flute de pan, à leurs chauffeurs. Ce sont finalement Xavier et Céline qui ont remporté l’immunité.

Les binômes ont ensuite pris le chemin de l’arrivée. Après une route difficile marquée par l’ingestion de piments très forts, Clément et Emeline ont rempoté l’étape. Angie et Nathalie sont arrivées dernières. Lors du duel final, elles ont affronté Paloma et Jason. C’est le couple qui a été sauvé. Heureusement, l’étape s’est avérée être non éliminatoire.

Un handicap pas comme les autres attend les inconnues la semaine prochaine

Angie et Nathalie seront donc de retour dans la course la semaine prochaine. Mais, elles auront un handicap pendant toute la durée de l’étape. Les deux femmes vont avoir une surprise quand elles vont le découvrir. C’est un ancien candidat qui va partager la course avec elles.

Il s’agit d’Etienne, qui avait abandonné lors de sa participation à l’émission. Ce dernier devra faire du stop à leur place, rechercher une habitation et participer à toutes les épreuves. Angie et Nathalie risquent de perdre patience face à ce nouveau coéquipier qui ne va pas beaucoup les aider.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pékin Express M6 (@pekinexpressofficiel)

Tout ce qui vous attend dans la suite de l’émission Pékin Express

Cette nouvelle saison de l’émission Pékin Express vous réserve encore beaucoup de surprises. Les binômes vont quitter la Bolivie et prendre la direction du Paraguay. Les prochains étapes vont donc se dérouler dans ce nouveau pays. Lors du prochain épisode, une étrange roue va faire son apparition, au grand désespoir des binômes.

En fonction de la case sur laquelle elle tombe, elle pourrait bien faire perdre un temps précieux aux candidats. Angie et Nathalie seront en danger à cause de leur handicap. Mais Paloma et Jason semblent également sur la sellette. Ces derniers ne font partie d’aucune alliance et pourraient être à nouveau choisis pour le duel final.