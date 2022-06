Le lisseur fait partie des appareils que l’on utilise au quotidien pour avoir de beaux cheveux. Mais sachez que cet appareil peut également les abîmer.

Alors, comment bien l’utiliser ? Voici quelques conseils pour ne pas abîmer ses cheveux avec un lisseur.

Nos conseils pour ne pas abîmer ses cheveux avec un lisseur

Voici quelques conseils à prendre en compte pour ne pas abîmer ses cheveux avec un lisseur.

Conseil 1 : Choisissez bien votre lisseur

Pour ne pas abîmer ses cheveux avec la chaleur d’un lisseur, il faut choisir un appareil de qualité. Il faut que celui-ci puisse glisser avec fluidité et répartir la chaleur uniformément sur vos mèches. Si vous hésitez dans vos choix, demandez un conseil auprès d’un professionnel tel que votre coiffeur par exemple.

N’oubliez pas que vous pouvez aussi choisir le lisseur en fonction de la nature et de la longueur de vos cheveux (cheveux secs, cheveux gras, cheveux frisés, etc.).

Conseil 2 : Utilisez un soin thermo-lissant pour protéger vos cheveux

Avant de lisser vos cheveux, il est conseillé de les protéger avec un produit thermo-protecteur (crème, sérum, spray etc.). En effet, ces produits les protègent de la chaleur.

Conseil 3 : Faites sécher vos cheveux avant de les lisser

Pour éviter que vos cheveux sentent le brûlé, veillez à ce qu’ils soient bien secs avant de les lisser. Cela réduit mieux l’impact de la chaleur.

Si vous êtes pressé, utilisez un séchoir. Cependant, l’utilisation de ce séchoir ne doit pas se faire régulièrement car il risque également d’abîmer vos cheveux.

Conseil 4 : Maîtrisez la température de votre lisseur

Même si vous êtes pressé, agissez doucement sur la température. En effet, un lisseur à forte température risque d’assécher et de fatiguer le cheveu.

Nous vous conseillons donc de régler votre lisseur à 180 degrés. C’est le bon thermostat.

Pour une bonne expérience d’utilisation, limitez le passage de l’appareil sur chaque mèche. En effet, vous n’êtes pas obligé de repasser plusieurs fois pour obtenir un bon rendu. Une ou deux fois par mèche peuvent suffire. Et pendant que vous faites l’opération, n’oubliez pas que c’est la tête qui pivote et non l’appareil.

Aussi, nous vous conseillons d’opter pour une cadence modérément lente et suffisante afin de laisser le temps à la chaleur de faire son travail. Sinon, voici quelques conseils qui vous aideront à avoir de beaux cheveux.