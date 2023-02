Après une longue attente, Netflix vient enfin de dévoiler la bande-annonce officielle de la série, Sex Life saison 2.

Le moins que l’on puisse dire c’est que ces quelques images nous donnent très envie ! De quoi faire monter la température avant le retour du printemps.

Billie fait de nouvelles rencontres dans la bande-annonce de Sex Life saison 2

Cette seconde saison de la série Netflix s’annonce intense

Après plus d’un an d’attente, la seconde saison de Sex Life ne devrait pas tarder à rejoindre le catalogue Netflix. D’ailleurs, cette nouvelle saison s’annonce d’ores et déjà très intense. Si vous le souhaitez, vous pouvez découvrir la bande annonce officielle des prochains épisodes. Sur ces images, vous allez retrouver Billie qui a décidé de céder aux avances Brad.

Seulement, elle va se rendre compte que son mari est au courant. Leur mariage semble bel et bien fini. Après une période de doutes, ils vont finir par se séparer. Billie va alors prendre la décision de retourner vers Brad.

Seulement, ce dernier a déjà tourné la page. Il a trouvé quelqu’un d’autre. Billie va se retrouver toute seule et elle va s’en vouloir d’avoir brisé sa famille. Finalement, elle va commencer à sortir à nouveau et va faire des rencontres.

La jeune femme va se rapprocher d’un séduisant célibataire qui pourrait bien lui faire oublier son mariage et sa relation avec Brad. Seulement, tirer un trait sur Brad ne sera pas aussi facile que cela. De son côté, Cooper ne va pas rester seul bien longtemps non plus. Ce dernier va se remettre plutôt rapidement de sa séparation avec Billie. Il sera attiré par l’une de ses collègues de travail.

Who doesn’t love a happy ending! Sex/Life premieres March 2 pic.twitter.com/atlTs5foyj — Netflix (@netflix) February 13, 2023

La date de sortie de la série, Sex Life saison 2, sur nos écrans

Si vous avez hâte de savoir ce que vous réserve Billie pour cette seconde saison de Sex Life, vous n’aurez pas à attendre bien longtemps. C’est le moment de vous préparer !

En effet, dans environ trois semaines vous pourrez découvrir des épisodes inédits sur la plateforme de streaming Netflix. Ainsi, il se trouve que la deuxième saison de Sex Life sera de retour sur vos écrans à partir du 2 mars prochain.

Une fois que vous aurez terminé cette saison, vous n’allez pas vous ennuyer non plus. A partir du 16 mars, la seconde saison de la série Shadow and Bone sera disponible sur Netflix. Le printemps va bien commencer pour vous !