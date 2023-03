Très populaire il y a déjà quelques décennies de ça, la Side Bangs fera son grand retour au printemps prochain.

Cette frange sera très tendance dans les semaines à venir. De quoi vous donner envie de vous laisser tenter et de l’adopter vous aussi !

La Side Bangs fera son grand retour au printemps prochain

Les franges que vous pourrez porter tout au long de la saison prochaine

Au printemps, vous pourrez en profiter pour changer de coiffure. D’ailleurs, la frange sera très à la mode tout au long de la saison prochaine. Seulement, vous ne pourrez pas opter pour n’importe quel type de frange. Ainsi, pour ne pas prendre de risques, vous pourrez toujours opter sur la frange rideau.

Cette dernière sera toujours très à la mode. Mais, la frange droite sera, elle aussi, une tendance du printemps. Faites attention car elle n’ira pas forcément à tout le monde. Enfin, vous aurez également la possibilité de vous tourner vers la Side Bangs qui fera son grand retour.

En quoi consiste la Side Bangs exactement ?

Vous vous souvenez peut être de la Side Bangs qui était très populaire il y a quelques années en arrière. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une frange sur le côté qui vous rappellera sans doute un petit peu votre adolescence. Pourtant, cette coiffure sera à nouveau tendance au printemps prochain.

D’ailleurs, de nombreuses femmes, notamment des célébrités et des influenceuses, ont déjà craqué pour cette frange. Cette dernière se porte sur le côté de votre choix, avec une raie sur le côté. Elle sera un petit peu plus longue qu’une frange droite et va permettre d’apporter une certaine structure à votre coiffure.

Qui pourra se lancer et adopter cette nouvelle coiffure ?

Vous avez peut être envie d’adopter la Side Bangs vous aussi. Mais, avant de vous lancer, vous voulez être certaine que cette dernière vous ira. Ne vous en faites pas trop à ce sujet. En effet, cette frange va se révéler être très facile à porter dans la vie de tous les jours. Elle va apporter beaucoup de douceur à votre visage.

Cette frange sera également idéale pour dissimuler un front large ou trop imposant. Pour la coiffer, vous pourrez vous aider de votre sèche cheveux ou de votre lisseur et lui donner un mouvement allant sur le côté. Elle sera plus facile à coiffer si vous avez les cheveux lisses.