Tout le monde adore le soleil. Il donne une meilleure mine et permet à notre organisme de fabriquer de la vitamine D. Il est aussi essentiel pour fixer le calcium et renforcer notre système immunitaire.

Cependant, sachez qu’il peut aussi être néfaste pour la santé de notre peau. Alors, comment protéger la peau des rayons solaires cet été ? Voici 4 solutions naturelles très efficaces.

Les meilleurs remèdes naturels pour protéger la peau contre les rayons solaires

Voici nos 4 meilleurs remèdes naturels pour protéger la peau contre les rayons de soleil.

Remède 1 : Misez sur une alimentation saine

Pour éviter que votre peau s’abîme lorsqu’elle est exposée au soleil, optez pour une alimentation saine. Vous pouvez par exemple faire une cure de jus de carottes car celui-ci est riche en bétacarotène et facilite le bronzage.

Dans votre assiette, faites le plein de vitamines A. Priorisez la consommation d’œufs, de fromage, de poissons gras. Aussi, ne négligez pas la consommation de fruits et légumes rouges tels que les cerises, les fraises, les pastèques, etc. car ceux-ci contiennent une grande quantité de vitamines C. Avec une bonne alimentation, vous pouvez aussi retendre la peau du ventre facilement.

Remède 2 : Exfoliez votre peau en effectuant un gommage au sucre

Le gommage au sucre est une bonne option pour protéger sa peau. Il est recommandé de l’effectuer au moins une fois par semaine.

Pour faire votre gommage au sucre, prenez du sucre et ajoutez une petite quantité d’eau. Ensuite, prenez une éponge ou un coton pour l’appliquer sur votre visage. Massez légèrement votre peau. En plus d’apporter plus de protection à votre peau, ce gommage permet également d’éliminer les cellules mortes. Mais elle permet aussi de rajeunir son cou et son décolleté.

Remède 3 : Optez pour les huiles faits maison

Pour hydrater votre peau au quotidien, préparer une huile solaire protectrice maison. Vous pouvez par exemple mélanger l’huile végétale d’huile de noyaux d’abricots mélangée avec quelques gouttes de l’huile essentielle d’ylang-ylang. Cette solution nourrit la peau qui a été sensibilisée par la chaleur et le soleil. Mais elle vous aide également à avoir une bonne mine.

Vous pouvez aussi opter pour l’huile de carotte. Cette solution aide votre corps à lutter contre les rayons ultra-violets et prolonge le bronzage naturel.

A noter que ces huiles permettent également de soulager les démangeaisons naturellement.

Remède 4 : Hydratez-vous bien

L’hydratation est très importante lorsque le soleil est au rendez-vous. Alors, pour protéger votre peau cet été, buvez davantage d’eau. Il est conseillé de boire 2 litres par jour au minimum.

Conseils et astuces pour mieux protéger la peau contre les rayons de soleil cet été