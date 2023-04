Cette année, vous avez eu la chance de retrouver l’émission Star Academy pour une toute nouvelle saison sur la chaine de télévision TF1.

Comme les précédentes éditions, une tournée était prévue. Seulement, cette dernière vient finalement d’être annulée.

La tournée de l’émission Star Academy vient d’être annulée

Un retour gagnant pour le programme emblématique de la chaine TF1

Après de longues années d’absence, vous avez eu la chance de pouvoir retrouver le programme Star Academy pour une toute nouvelle saison sur la chaine de télévision TF1. De nouveaux élèves ont alors posé leurs valises dans le château emblématique de Dammarie les Lys.

Une formation intensive leur a été donnée pendant plusieurs semaines. Le moins que l’on puisse dire c’est que le public a été ravi de retrouver cette émission. En effet, le programme a réalisé de très bonnes audiences, et ce tout au long de la saison. Les téléspectateurs se réjouissaient même de retrouver les élèves pour une tournée à travers toute la France.

La tournée avec tous les élèves de cette année a été annulée

Chaque année, les élèves de la Star Academy avaient pour habitude de partir en tournée à travers la France. Cela devait aussi être le cas cette année. Seulement, nous venons d’apprendre que la tournée a finalement été annulée. De quoi décevoir les fans de l’émission.

C’est l’ancien candidat Julien qui en a parlé lors d’un live sur les réseaux sociaux. Ce dernier a déclaré « il y avait une petite hype là-dessus, puis les organisateurs se sont dit : Oh bah non. Du coup on ne le fait pas ». Le jeune homme ne connaît pas les raisons exactes de cette annulation. Mais lui et ses camarades sont très déçus par cette décision.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Star Academy (@staracademytf1)

Tout ce que l’on sait sur la prochaine saison de la Star Academy

Pour vous consoler, nous avons quelques nouvelles informations à vous dévoiler à propos de la prochaine saison de la Star Academy. En effet, il se trouve que TF1 a bel et bien décidé de renouveler le programme pour une autre édition. Les castings sont d’ailleurs en cours en ce moment.

Cette saison devrait être diffusée sur vos écrans vers la fin de l’été ou le début de l’automne prochain. Cette fois ci, les élèves resteront un petit peu plus longtemps dans le château. Vous pourrez alors suivre leurs aventures chaque soir sur la chaine de télévision TF1.