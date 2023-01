Si la sortie de la suite de la série, Stranger Things saison 5, n’est pas encore prévue pour tout de suite, nous en savons déjà un petit peu plus à propos des prochains épisodes.

En effet, le salaire astronomique des acteurs pour le tournage de cette cinquième saison vient d’être révélé !

Le salaire des acteurs de Stranger Things saison 5 va vous étonner

Un budget conséquent pour le tournage des prochains épisodes de la série

Après l’immense succès remporté par la quatrième saison de la série, tout le monde a hâte de pouvoir découvrir ce que nous réserve la cinquième saison de Stranger Things. Mais, il semble que cela ne soit pas encore pour tout de suite.

Si nous n’avons pas encore obtenu beaucoup d’informations en ce qui concerne les prochains épisodes du programme, nous en savons tout de même un petit peu plus à propos du budget consacré au tournage.

Ce dernier s’annonce plus que conséquent. En effet, il a été confirmé que les acteurs Maya Hawke, Natalia Dyer, Charlie Heaton et Joe Kerry allaient chacun toucher six millions de dollars pour cette saison finale.

Une somme qui sera semblable pour le reste du casting. L’interprète de Onze, Millie Bobby Brown, devrait, elle, toucher bien plus. La jeune femme aurait négocié son salaire avec Netflix en amont.

Les rumeurs disent qu’elle recevrait dix millions de dollars pour son rôle. Reste à savoir si ces derniers épisodes seront vraiment à la hauteur du budget mis en jeu. Le groupe va devoir affronter Vecna qui n’a pas dit son dernier mot. La ville d’Hawkins est prête à sombrer dans le chaos.

La date de sortie de la série Netflix, Stranger Things saison 5, tous sur nos écrans

La date de diffusion de la cinquième saison de Stranger Things n’est pas encore connue pour le moment. D’ailleurs, le tournage n’a toujours pas débuté. D’après les dernières informations disponibles, ce dernier devrait commencer avant la fin de l’hiver.

Mais, vous ne devrez pas vous attendre à découvrir cette saison finale avant plusieurs mois. En effet, la cinquième saison de la série n’arrivera pas sur Netflix avant l’année 2024.

D’ici là, ceux qui aiment les séries fantastiques seront ravis. Ainsi, cet été, vous allez pouvoir découvrir la série The Witcher saison 3. Une saison qui aura une saveur un petit peu particulière puisque ce sera la dernière pour le comédien Henry Cavill.