La série de Netflix Surviving Summer est une pépite de l’été qui a initié tous les jeunes et ados dans une ambiance de vacances.Si vous ne connaissez pas encore cette série, vous êtes au bon endroit, on vous dit tout la concernant.

Surviving Summer : de quoi parle cette série Netflix ?

La teen-série, signée Netflix, Surviving Summer est une série australienne créée par Josh Mapleston et Joanna Werner. Elle suit l’histoire d’une jeune ado nommée Summer Torres. Summer vient de Brooklyn et a du mal à s’adapter à la vie typique de la petite ville de Shore Haven, en Australie.

Quand sortira-t-elle sur la plateforme ?

Surviving Summer a enrichi la plateforme de Netflix de ce mois-ci. En fait, elle est l’une des séries qui ont débarqué sur la meilleure plateforme de streaming le vendredi 3 juin dernier. Elle est disponible entièrement en ce moment et a déjà fait voyager plus d’une personne, petit comme grand.

Eh oui, cette série pour ado n’est pas seulement destinée aux plus jeunes. Ce, parce que tous les séniors qui regrettent leur année de lycée ont eu plaisir à la regarder le week-end dernier.

Quelles informations sont déjà disponibles concernant Surviving Summer ?

Si vous avez raté la bande-annonce et la mise en ligne de la série, sachez que vous trouverez ici toutes les informations à connaître également. Il s’agit du casting de la série et de l’intrigue qu’elle réserve.

Le casting de Surviving Summer

Dans cette nouvelle série de Netflix, nous retrouvons dans le rôle des personnages principaux les acteurs comme :

Sky Katz endossant le rôle de Summer Torres ;

Kai Lewins qui joue le rôle de Ari Gibson ;

Joao Marinhoqui incarne Marlon Sousa dans la série ;

Lilliana Bowreyalias Poppy Tetanui ;

Dustin Clareou Thommo Gibson dans la série, etc.

Mis à part ces acteurs précités, nous retrouvons également Savannah La Rain, Natalie Bond, Tatiana Hotere, Ile Swindells…

L’intrigue de la série

Depuis la sortie de sa bande-annonce, Surviving Summer a beaucoup fait parler d’elle. L’histoire de la jeune Summer promet en fait des clichés centrés sur les amours de vacances, les compétitions de surf ou encore les décisions impulsives.

Et grâce à ces instants exceptionnels dans la série, elle a connu un succès fou et continue de mettre en haleine les fans. Elle peut intégrer dans très peu de temps le top 10 de la plateforme. Mais en attendant, ne la ratez plus.

Concernant sa suite, vu le succès que la série connaît, il est fort probable que Netflix la renouvelle pour un second volet. L’annonce pour cette suite ne tardera plus d’après nos estimations.