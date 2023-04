Après une longue attente, nous avons une très bonne nouvelle à partager avec vous. En effet, la date de sortie de la série Sweet Tooth saison 2 est enfin disponible.

Gus sera bientôt de retour sur vos écrans pour de nouvelles aventures.

Une seconde saison de la série Netflix qui est très attendue par les abonnés

Depuis plus d’un an maintenant, les abonnés attendent d’en savoir plus à propos de la seconde saison de la série Sweet Tooth. Il se trouve que cette dernière sera très prochainement de retour sur tous vos écrans. Vous allez pouvoir suivre le personnage de Gus à travers ses nouvelles aventures.

Mais, pour le moment, ce dernier se trouve en mauvaise posture. Wendy et lui ont été enlevés par les premiers hommes. Ces derniers mènent des expériences mortelles sur les hybrides. Aimee et Jepperd vont devoir se dépêcher s’ils veulent réussir à sauver tout le monde. De nouveaux hybrides feront également leur apparition dans cette seconde saison. Vous pourrez faire la connaissance d’une jeune fille qui est à moitié singe.

Gus, quant à lui, a toujours le même objectif en tête. Il est prêt à partir à l’autre bout du pays si cela peut lui permettre d’en savoir plus à propos de sa mère. Cette dernière pourrait bien être à l’origine du virus et des hybrides.

Vous devez vous interroger à propos de la date de sortie de la seconde saison de la série Sweet Tooth. Il se trouve que nous avons enfin des réponses à vous apporter. En effet, la plateforme de streaming Netflix vient tout juste de confirmer la date de diffusion des prochains épisodes de la série.

Vous pourrez retrouver Gus sur tous vos écrans dans un tout petit peu plus d’un mois maintenant. En effet, la deuxième saison de la série Sweet Tooth fera son arrivée sur la plateforme de streaming Netflix à partir du 27 avril prochain !

La saison 2 de Sweet Tooth sortira le 27 avril sur Netflix.🦌 pic.twitter.com/ZhNnI7KUYn — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) March 14, 2023

Au printemps, vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer. En effet, le spin off des Bridgerton, La reine Charlotte, sera également disponible sur Netflix au tout début du mois de mai prochain. Cela devrait vous permettre de patienter jusqu’à la sortie de la troisième saison de La chronique des Bridgerton.