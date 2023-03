Après de longs mois d’attente, Gus est enfin de retour dans la bande annonce inédite de la suite de la série Sweet Tooth saison 2.

Le jeune garçon et ses amis seront très prochainement de retour sur tous vos écrans pour de nouveaux épisodes qui s’annoncent intenses.

La bande annonce de la suite de la série, Sweet Tooth saison 2, est disponible

Les premières images de la série Netflix viennent d’être révélées

Comme de nombreux abonnés de la plateforme Netflix, vous devez attendre avec impatience la sortie de la seconde saison de la série Sweet Tooth. Heureusement, vous n’allez plus avoir très longtemps à patienter. Mais, si vous trouvez le temps long, vous allez pouvoir regarder la bande annonce de cette nouvelle. En effet, il se trouve que les premières images des prochains épisodes viennent d’être dévoilées.

Vous pouvez alors y retrouver Gus, Wendy et les autres hybrides qui ont été capturés par les premiers hommes. Gus pourrait bien trouver un allié inattendu en la personne du docteur Singh. A l’extérieur Aimee et Jepperd sont en train de préparer une opération de sauvetage. Plusieurs nouveaux personnages feront leur apparition dans cette nouvelle saison.

Vous devrez vous attendre à de nombreuses révélations à propos de la création du virus et des hybrides. D’ailleurs, nous avons une autre nouvelle qui devrait vous faire plaisir. Ainsi, la série Sweet Tooth a d’ores et déjà été renouvelée pour une troisième saison. Cela veut dire que l’attente sera un petit peu moins longue entre la sortie de la seconde et celle de la troisième saison.

La date de sortie de la suite de la série, Sweet Tooth saison 2, sur vos écrans

Après cette bande annonce, vous devez avoir hâte de pouvoir découvrir les épisodes de la seconde saison de Sweet Tooth sur vos écrans. L’attente n’est plus très longue. Netflix a d’ores et déjà annoncé la date de diffusion de cette nouvelle saison.

Il vous reste un tout petit peu plus d’un mois à devoir patienter. En effet, il se trouve que la deuxième saison de la série Sweet Tooth sera disponible sur la plateforme de streaming à partir du 27 avril prochain.

