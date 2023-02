Si la production de la suite de la série, Sweet Tooth saison 2, est bien partie, vous devrez patienter encore un peu avant de pouvoir la découvrir sur vos écrans.

En attendant, nous avons de nouvelles informations à vous communiquer à propos du casting de cette seconde saison qui sera riche en changements !

Une nouvelle actrice rejoint le casting de la série, Sweet Tooth saison 2

Une seconde saison qui va surprendre les fans de la série Netflix

Comme de nombreux abonnés Netflix, vous avez sans doute beaucoup aimé la première saison de la série Sweet Tooth. Il faut dire qu’il s’agit d’une série à la fois touchante et pleine d’action, qui a tout pour plaire. Pour le moment, les informations à propos de la seconde saison du programme ont été dévoilées au compte gouttes. Ce qui est certain, c’est que le tournage est terminé depuis plusieurs mois maintenant.

Nous en savons d’ailleurs un peu plus à propos du casting de cette deuxième saison. En effet, Gus va faire la connaissance d’une nouvelle hybride. Il s’agit du personnage de Maya Monkey. La jeune fille sera à moitié singe et à moitié humaine. Son interprète est une actrice que vous avez pu voir à l’écran récemment.

En effet, c’est elle qui joue dans le film d’horreur à succès, M3gan ! Son personnage sera beaucoup moins effrayant dans la série, ne vous inquiétez pas. Ces prochains épisodes devraient nous en apprendre davantage sur la création du virus et son lien avec les hybrides.

https://twitter.com/whatonnetflix/status/1620770642491498496

La date de sortie de la série Netflix, Sweet Tooth saison 2, sur nos écrans

Bien que le tournage de la série soit terminé depuis un petit moment déjà, la plateforme Netflix n’a révélé aucune information à propos de la date de sortie de Sweet Tooth. Cette dernière a seulement confirmé que le programme serait bien de retour cette année sur nos écrans.

Nous pouvons tout de même estimer avec plus de précision la date de diffusion des prochains épisodes. En effet, la deuxième saison de la série Sweet Tooth devrait être de retour sur la plateforme Netflix avant le début de l’année. Une date qui se rapproche de plus en plus !

D’ici là, les amateurs de fantastique vont pouvoir découvrir la série Shadow and Bone saison 2 sur leurs écrans. Une sortie qui aura lieu au début du mois de mars prochain sur la plateforme de streaming.