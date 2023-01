Après le succès indéniable de la première saison, tout le monde a hâte de découvrir ce que nous réserve la série, The Sandman saison 2.

Seulement, il semble que les délais de production soient bien plus longs que prévus. De quoi obliger la plateforme Netflix à revoir ses plans !

La suite de la série, The Sandman saison 2, commence à se préciser

Un tournage qui s’annonce bien plus long que prévu pour la série Netflix

Vous avez forcément entendu parler de la nouvelle série Netflix, The Sandman, qui a fait un carton lors de sa sortie, tout comme la série Vikings Valhalla saison 2. Si cette dernière a bel et bien été renouvelée pour une seconde saison, sa diffusion n’est pas vraiment pour tout de suite. Morpheus va se faire attendre encore de nombreux mois.

En effet, il semblerait que la plateforme de streaming ait sous estimée les délais de production d’un tel projet. Cette dernière envisagerait finalement de diffuser les épisodes au compte gouttes et non d’un seul coup. Vous pourriez alors vous attendre à découvrir deux à trois épisodes de la série de temps à autre. Cependant, rien n’est certain pour le moment.

Ce que l’on sait en revanche avec certitude c’est que vous ferez connaissance avec les autres frères et soeurs de Morpheus lors de cette prochaine saison. La famille sera divisée après la trahison de Désir lors de la saison passée. Une guerre va se préparer et Lucifer sera prêt à tout pour s’accaparer le royaume des rêves.

#sandman 2 Netflix envisage de sortir fin 2024 la suite en grappe d’épisodes tellement le tournage d’une saison complète risque d’être très très long 😉 pic.twitter.com/WmBiYGj8Ir — Fans de Netflix (@Fans2Netflix) December 23, 2022

La date de sortie de la série, The Sandman saison 2, sur nos écrans

Nous ne connaissons pas encore précisément la date de sortie de la prochaine saison de la série, The Sandman, sur nos écrans. Mais, nous savons que vous allez devoir faire preuve de beaucoup de patience. En effet, le tournage devrait durer jusqu’à la fin de l’année prochaine.

Si bien, qu’au vu des ces délais interminables, Netflix envisage de diffuser les épisodes petit à petit et ce dès la fin de l’année 2024. Pour ceux qui ne peuvent pas attendre jusque là, d’autres séries devraient vous aider à faire passer le temps plus rapidement.

Si vous aimez le programme, The Sandman, vous devez certainement être fan de The Witcher saison 3 également. Il se trouve que Géralt, votre sorceleur préféré, sera de retour dès le début de l’été prochain. Une saison à ne pas manquer qui signera les adieux d’Henry Cavill.