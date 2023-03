L’émission The Voice est enfin de retour sur TF1 pour une toute nouvelle saison. Lors du dernier épisode, de légères tensions sont apparues entre les différents membres du jury.

Si bien que Zazie et BigFlo ont décidé de quitter le plateau pour faire part de leur mécontentement.

Zazie et BigFlo décident de quitter le plateau du programme The Voice

Une nouvelle saison que les spectateurs attendaient avec impatience

Cela fait déjà quelques semaines maintenant que vous avez pu retrouver le programme The Voice sur la chaine de télévision TF1. Ce dernier est bel et bien de retour pour une toute nouvelle saison. De quoi réjouir les téléspectateurs. Vous avez pu découvrir les nouveaux membres du jury, Zazie et BigFlo et Olie.

Ces derniers ont retrouvé Vianney et Amel Bent, déjà présents l’année passée. La compétition est rude entre les coachs qui tentent de créer la meilleure équipe possible pour la suite du programme. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’ils ont décidé de ne pas se faire de cadeaux.

BigFlo et Zazie décident de quitter le plateau de l’émission de TF1

Samedi soir, vous avez eu la chance de découvrir un tout nouvel épisode de l’émission The Voice sur la chaine de télévision TF1. Les auditions à l’aveugle sont toujours en cours. Seulement, un événement a beaucoup agacé Zazie et BigFlo. Les deux jurés ont alors décidé de quitter le plateau. En effet, il se trouve que Vianney connaît de nombreux participants de cette saison.

Il les a déjà rencontrés au cours de sa carrière. Un évènement qui a encore eu lieu lors de la dernière émission. Cette fois BigFlo et Zazie ont réagit. La chanteuse a déclarée que l’émission « était truquée ». Le rappeur a quant à lui ajouté « Allez on y va, il connaît tous les candidats, ça sert à rien ». Une altercation qui a beaucoup plus au public.

Ce qui vous attend dans la suite du programme The Voice sur TF1

Cette nouvelle saison de l’émission The Voice est encore loin d’être terminée. Ainsi, samedi prochain vous allez pouvoir découvrir un épisode inédit sur la chaine de télévision TF1. Pour le moment, les auditions à l’aveugle ne sont pas encore terminées.

Les coachs vont donc pouvoir recruter de nouveaux talents dans leurs équipes respectives. Espérons que Vianney la joue un petit peu plus fair play lors des prochaines émissions. Dans le cas contraire, ses camarades risquent de s’agacer.