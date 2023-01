Les deux années 2020 et 2021 avaient été rythmées par l’épidémie de Covid 19. Résultat ? La population mondiale a été largement invitée à rester à la maison, poussant ainsi des millions d’individus à travers le globe à visionner davantage de séries TV.

En 2022, la vie a plus ou moins repris son cours habituel, mais les pratiques des deux années précédentes sont restées ! Ainsi, malgré une progression au ralenti, Netflix a continué à voir se développer une belle clientèle.

Nous avons donc voulu savoir ce que nos lectrices ont le plus aimé visionner sur cette chaine de streaming pendant cette période. Après une enquête de plusieurs semaines, voici le Top 3 que nous avons constitué !

#1 : Ozark

Cette série dramatique est sans conteste celle qui a le plus séduit notre panel de lectrices. Il faut dire que tout y est : la tension, l’amour et l’amitié, le sens de la famille, la violence, les trahisons…

Le scénario a l’avantage de se développer et se tendre de saison en saison. Au départ, nous découvrons Marty Byrde, un conseiller financier américain qui blanchit l’argent d’un cartel mexicain. L’une de ses opérations tourne mal et pour ne pas être assassiné, il propose aux malfrats de développer un business autour d’un casino dans la région du lac des Ozarks.

Quand un client mise sur le meilleur casino au Canada ou sur un site de gaming d’un autre pays, il est évident que les transactions sont surveillées par les autorités et qu’aucune fraude n’est possible. Dans sa maison de jeux physique, Marty lui pense en revanche pouvoir blanchir de l’argent en simulant de fausses parties sur les machines à sous et autres jeux de hasard, et ainsi satisfaire les attentes du cartel. C’est sans compter sur les multiples obstacles qui, saison après saison, se dresseront sur sa route… Nous vous avons fait venir l’eau à la bouche avec ce petit aperçu ? Netflix diffuse les quatre saisons d’Ozark, donc foncez les voir de ce pas !

#2 : You

Un voyeur obsessif qui développe un amour inconditionnel pour de parfaites inconnues ? Penn Badgley incarne à merveille le personnage dérangeant de ce thriller psychologique et a valu – grâce à sa parfaite prestation – un immense succès à la série You.

Pour le moment, trois saisons sont disponibles et on peut le dire, on ne s’ennuie pas, du début à la fin. Les personnages introduits au fil des épisodes se développent et se transforment, rendant le scenario encore plus convaincant, alors que l’obsessionnel Joe Goldberg devient à la fois de plus en plus inquiétant et attachant.

#3 : Unbreakable Kimmy Schmidt

Vous avez envie de quelque chose de léger et de loufoque, mais qui véhicule tout de même un message ultra positif ? Voilà trois éléments présents dans Unbreakable Kimmy Schmidt qui ont plu à nos lectrices.

Kimmy Schmidt a été enlevée par un gourou lorsqu’elle était adolescente et a vécu enfermée dans un bunker avec d’autres femmes. Pendant 15 ans, elles ont cru que l’apocalypse avait eu lieu avant que la police ne les sauve. Ce début pourrait constituer le départ d’un drame psychologique, mais il n’en est rien. Kimmy Schmidt a désormais 29 ans mais un grand cœur d’ado. Elle a perdu 15 années de son existence et compte bien rattraper cela en croquant la vie à pleines dents.

Ce personnage hyper positif qui a tout à découvrir ne se laisse pas aller au moindre découragement. Apprendre à sociabiliser avec des amis, découvrir l’amour, développer des compétences professionnelles, gérer la colère face au gourou en plein procès : il lui reste tout à faire et sa positivité vous inspirera !