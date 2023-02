Suite au terrible accident provoqué par Pierre Palmade, l’émission Touche pas à mon poste réalisé de nombreux sujets sur cet évènement.

A cette occasion, Jean Michel Maire a souhaité prendre la parole. Ce dernier s’est alors confié sur son addiction à la drogue !

Jean-Michel Maire se confie sur son addiction dans Touche pas à mon poste

L’émission se concentre sur l’accident provoqué par Pierre Palmade

Depuis quelques jours, tout le monde ne parle plus que du terrible accident causé par Pierre Palmade. Ainsi, ce dernier, sous l’emprise de la cocaïne, a causé un accident de voiture. Ce drame a touché une famille qui arrivait juste en face. La femme, enceinte de sept mois, a perdu son bébé.

Le père et le petit garçon âgé de six ans ont été grièvement blessés. Si leur vie n’est plus en danger, le jeune garçon a été défiguré par la violence du choc. L’émission Touche pas à mon poste réalise donc de nombreux sujets sur ce drame, en invitant notamment des proches de Pierre Palmade.

Jean-Michel Maire évoque ses problèmes avec la drogue

Invité dans l’émission, Jean Marie Bigard a pris la parole à propos de l’accident. Il s’est totalement désolidarisé de son ami Pierre Palmade. Le chroniqueur Jean Michel Maire a également décidé de s’exprimer à ce sujet. Ce dernier a confié que pendant plusieurs années, il avait souffert lui aussi d’une addiction à la drogue.

D’après lui, la cocaïne est très présente dans toutes les soirées à Paris si bien qu’il lui était très difficile de s’en sortir. Il a même été arrêté par la police. Pour réussir à se soigner, Jean Michel Maire a décidé de quitter la capitale pour le sud de la France. Désormais, il va beaucoup mieux et ne touche plus à la drogue.

Cyril Hanouna défend Touche pas à mon poste coûte que coûte

Ces dernières semaines, l’émission Touche pas à mon poste est sous le feu des projecteurs, et pas forcément pour les bonnes raisons. Le programme a été condamné à de multiples reprises et doit même payer une demande de plusieurs millions d’euros.

Pourtant, Cyril Hanouna continue à défendre le programme et n’a pas l’intention de changer quoi que ce soit. Il se réjouit chaque soir des excellentes audiences réalisées par son émission. Reste à savoir si les téléspectateurs vont continuer à le suivre encore bien longtemps s’il continue comme ça.