Récemment éliminée de l’émission Koh-Lanta, Tania a été invitée dans le programme Touche pas à mon poste pour parler de son aventure.

La jeune femme en a profité pour mettre les choses au clair. Elle a tenu à s’exprimer à propos de son rapprochement avec Benjamin.

Tania s’explique sur le plateau de l’émission Touche pas à mon poste

La jeune femme a été éliminée du programme Koh-Lanta

Tania fait partie des vingt aventuriers qui ont eu la chance de participer à la nouvelle saison de l’émission Koh-Lanta sur TF1. La jeune femme a eu beaucoup de mal à s’intégrer dans sa première équipe jaune. Cette dernière a alors été ravie de se retrouver avec Rudy lors de la recomposition des équipes.

Seulement, ce dernier n’a pas réussi à la protéger. Elle a été éliminée lors du premier conseil avec sa nouvelle équipe. Un coup dur pour Tania qui ne s’y attendait pas du tout. Elle avait toute confiance en Rudy.

Tania met les choses au clair sur le plateau de Touche pas à mon poste

Tania été invité sur le plateau de Touche pas à mon poste pour parler de son aventure. La jeune femme en a profité pour mettre les choses au clair à propos de sa relation avec Benjamin. Les spectateurs ont eu la surprise de les voir dormir enlacés. Si bien que de nombreuses rumeurs les disaient en couple.

Tania a alors déclaré qu’il ne s’était absolument rien passé avec le jeune homme. Elle ajoute «Je ne vais pas dévoiler sa vie, mais il ne voulait pas me pécho ». Tania et Benjamin sont tout de même restés bons amis après l’émission. Ils sont toujours en contact et s’apprécient mutuellement.

Vous pourrez bientôt retrouver tous les aventuriers de cette nouvelle saison

Dans quelques jours vous allez pouvoir découvrir un tout nouvel épisode de Koh-Lanta sur la chaine de télévision TF1. La recomposition des équipes a permis de mettre en place une nouvelle dynamique dans le jeu. Les cartes ont été redistribuées entre les candidats. Dans l’équipe rouge, Rudy ainsi que les trois jaunes sont en danger.

Dans l’équipe adverse, ce sont Christine et Martin qui se retrouvent sur la sellette. La personnalité de Martin ne plait pas à tout le monde, en particulier à Grace qui ne le supporte pas. Mais son niveau sur les épreuves pourrait le sauver pour quelques jours encore.