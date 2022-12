La quatrième saison de la série Umbrella Academy est très attendue par les fans qui ont hâte d’en savoir plus. Il se trouve que le nombre d’épisodes de la prochaine saison vient d’être dévoilé.

Seulement, cette annonce a beaucoup déçu les spectateurs, certains sont même très en colère !

La série Umbrella Academy saison 4 commence à se dévoiler

Le nombre d’épisodes de la prochaine saison est disponible

Après la fin pleine de suspens de la dernière saison, tous les spectateurs ont hâte de découvrir la quatrième saison de la série Umbrella Academy, tout comme celle de la série The Crown saison 5. De plus, vous ne le savez peut être pas encore mais cette prochaine saison sera également la dernière du programme. Vous devrez alors faire vos adieux à Klaus, Luther, Diego et tous les autres.

Si peu d’informations ont encore été dévoilée à propos de ce final, il se trouve que le nombre d’épisodes vient d’être révélé. Or, cette annonce a beaucoup déçu les fans de la série. En effet, cette quatrième saison ne sera composée que de six épisodes uniquement.

Il est vrai que cela fait peu pour conclure l’histoire de la famille Hargreeves comme il se doit. Les abonnés Netflix n’ont pas hésité à manifester leur colère sur les réseaux sociaux. Il faut dire que la troisième saison avait, elle aussi, déçu beaucoup de monde. Il ne reste plus qu’à croiser les doigts pour que la série se termine en beauté malgré tout.

La 4ème et dernière saison d’Umbrella Academy sera composée de seulement 6 épisodes.☂️ (via @Collider) pic.twitter.com/9wB8KITtRP — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) December 20, 2022

La date de sortie de la série Umbrella Academy saison 4 sur tous nos écrans

Pour le moment, la plateforme de streaming Netflix est restée plutôt discrète en ce qui concerne la date de sortie de la quatrième saison de la série Umbrella Academy. D’après nos dernières informations, il semblerait que le tournage soit terminé depuis plusieurs semaines déjà. Mais, nous n’en savons pas beaucoup plus pour le moment.

Il semble que votre attente soit encore loin d’être terminée. Vous n’allez pas pouvoir retrouver la famille Hargreeves avant de nombreux moins. En effet, cette quatrième saison d’Umbrella Academy ne devrait pas arriver sur Netflix avant l’été prochain.

D’ici là, vous trouverez forcément de quoi vous occuper. Si vous aimes les programmes fantastiques, vous allez pouvoir découvrir dans les prochains jours la première saison de la série, The Witcher Blood Origin. Une nouveauté signée Netflix que vous devriez adorer sans aucun doute.