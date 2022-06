Parmi les projets les plus attendus sur Netflix, on trouve The Witcher : Blood Origin ou l’héritage du sang en version française. La plateforme au logo rouge a déjà dévoilé sa première bande-annonce et les téléspectateurs s’impatientent en attendant sa date de sortie.

Voici ce que vous devez savoir à propos de cette nouvelle série.

Zoom sur la production de The Witcher : Blood Origin

The Witcher : Blood Origin est une série TV qui se déroule dans l’univers des livres The Witcher d’Andrzej Sapkowski. Elle est produite par Declan De Barra (scénariste d’Iron Fist) avec Laurence O’Fuarain et Jacob Collins-Levy. Sa première bande-annonce est lancée par Netflix vers la fin de l’année 2021.

De quoi parle la nouvelle série Netflix The Witcher : Blood Origin ?

The Witcher Blood Origin est un précurseur de la série The Weasels, mais traitera plus la construction du monde que des personnages spécifiques.

Cette série se déroule 1200 ans avant les évènements de The Witcher, où les gens n’apparaissent même pas encore sur le continent.

Elle se présente comme un conte des temps anciens. Elle permet de comprendre comment le monde parcouru par le sorceleur s’est façonné, à travers la création de la célèbre « conjonction des sphères ». Mais aussi à travers la fusion entre le monde des hommes, des elfes et des monstres ainsi que de l’apparition du premier sorceleur.

Le prequel explore aussi l’ancienne civilisation elfique avant son déclin. Et nous y verrons également les premiers éclairs de conflits entre les races humaines.

Les informations à savoir à propos de la sortie de la série The Witcher : Blood Origin

Voici les informations que vous devez savoir à propos de la série cette nouvelle série de Netflix.

Le tournage de la série s’est achevé depuis le mois de novembre 2021. Mais pour le moment, Netflix n’a pas encore annoncé sa date de sortie officielle. Elle sortira sûrement dans le courant de cette année, vers le mois d’octobre 2022.

Actuellement, cette information est à prendre avec des pincettes, car il faudra encore patienter avant d’avoir une confirmation officielle de la part de Netflix.

Le nombre d’épisodes

Selon le résultat de nos recherches, 8 épisodes composent cette série signée Netflix. Quoi qu’il en soit, vous ne serez pas déçu de ce que ces épisodes vous réserveront.

Le casting

Les personnages principaux de la série comprennent :