Pour enrichir son catalogue, Netflix prévoit une nouvelle sortie de série qui n’est autre que « Floor is the lava » saison 2. Cette série américaine est une adaptation d’un jeu d’enfant très populaire. Voici toutes les informations concernant la série et surtout découvrez sa date de sortie. On vous dit tout !

Tout sur Floor is the lava

La série à succès de Netflix Floor is the lava est une série américaine à surprise, avec une touche de comédie. La première saison est sortie sur la plateforme en 2020 et a fait vraiment sensation auprès des fans, notamment à cause de son thème central. Découvrez plus en détail tout ce qu’il faut savoir la concernant et ne ratez pas en passant les informations sur Plan cœur.

La saison inaugurale de Floor is the lava

La première saison de la série Floor is the lava a fasciné de nombreux spectateurs surtout ceux qui aiment les jeux. La saison inaugurale a été mis en ligne en juin 2020 avec 10 épisodes.

En fait, les règles du jeu sont simples, les joueurs doivent parcourir un parcours semé d’obstacles et éviter de marcher sur le sol couvert de lave. C’est à vous d’imaginer ce qui arrive aux participants qui ont échoué. Mais au final, il n’y a qu’une seule équipe qui remportera la somme de 10 000 dollars.

Les acteurs de la série

Les acteurs qui jouent dans Floor is the lava sont très qualifiés, notamment à cause des exigences imposées par le jeu dans la série. Vous y trouverez de ce fait des acteurs et actrices célèbres comme :

Savannah Palacio,

Rutledge Wood,

Jerrold Smith II,

Jack Atkins.

Ce n’est pas tout, nous allons aussi voir Courtney Revolution, Kris Stadtlander, Orange Cassidy. Et pour son second volet, il y aura certainement d’autres acteurs surpris à ne pas rater. Alors, restez connecté pour voir les dernières nouvelles à propos de la série pour les découvrir.

Après plusieurs mois d’attente, nous connaissons enfin la date de sortie de cette série de Netflix. Et ce n’est plus pour longtemps. C’est en effet prévu pour le 3 juin prochain, c’est-à-dire vers la fin de cette semaine.

Et sachez qu’il ne débarque pas seul, parce que la suite de la célèbre série danoise, Borgen saison 4, sortira aussi ce mois-ci. Elle parle d’une femme au pouvoir. Alors, restez branché pour ne rien rater de ces séries.

Ce à quoi nous devons nous attendre avec la suite de cette série Netflix

Ce que nous devons attendre de cette série de Megan McGrath et de Irad Eyal est une nouvelle aventure liée au jeu. Comme vous le savez, le jeu dans la série consiste à éviter de toucher le sol avant d’atteindre la destination finale. Ce n’est pas tout, de nouveaux acteurs peuvent aussi participer à cette nouvelle saison.

