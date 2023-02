Alors que la production de la suite de la série, Umbrella Academy saison 4, est lancée, nous en savons davantage à propos du casting des prochains épisodes.

En effet, il se trouve qu’un nouvel acteur, mondialement connu, va rejoindre Klaus, Luther et les autres dans cette saison finale !

Un acteur célèbre rejoint le casting de la série Umbrella Academy saison 4

Beaucoup de changements sont à prévoir dans la prochaine saison de la série Netflix

Après la fin étonnante de la troisième saison, les abonnés Netflix attendent avec impatience de découvrir ce qui va arriver à la famille Hargreeves dans cette nouvelle saison. D’autant plus que cette quatrième saison marquera la fin définitive de la série.

Les scénaristes ont décider de clôturer le programme après cette saison. Vous pouvez donc vous attendre à beaucoup de surprises même si cette dernière ne comptera que six épisodes. Ainsi, en ce qui concerne le casting, un comédien célèbre va le rejoindre.

Il s’agit de l’acteur Nick Offerman. Récemment, vous avez pu le voir dans la série The last of us. Mais il a aussi tourné dans le film Mission impossible. Son rôle reste encore à préciser mais il devrait incarner le maire d’une petite ville.

Souvenez vous, le monde a complètement changé. Il a été modifié selon les souhaits de Reginald. Ce dernier doit avoir un plan bien précis en tête maintenant qu’il a obtenu ce qu’il désirait. Ses enfants, eux, n’ont plus aucun pouvoir. Reste à savoir s’ils vont accepter leur nouvelle vie ou essayer de changer le monde une fois encore.

Nick Offerman Eyed for Role in ‘The Umbrella Academy’ Season 4 https://t.co/wB4BYbXDJY — TV’s Other Worlds (@tvsotherworlds) January 31, 2023

La date de sortie de la série Netflix, Umbrella Academy saison 4, sur nos écrans

Vous allez devoir faire preuve de patience avant de pouvoir découvrir la quatrième saison de la série, Umbrella Academy sur vos écrans. En effet, les acteurs viennent tous de reprendre le chemin des plateaux de tournage.

Ce dernier vient à peine de commencer. Il devrait alors s’étendre au moins jusqu’au début de l’année. Vous ne devrez pas vous attendre à retrouver la quatrième saison d’Umbrella Academy avant la fin de l’année sur la plateforme de streaming Netflix.

Mais, si cet univers fantastique vous manque, vous aurez tout de même de quoi vous consoler. Ainsi, au mois de mars prochain, vous allez pouvoir découvrir la série Shadow and Bone saison 2 sur vos écrans. Un rendez vous à ne pas manquer non plus !