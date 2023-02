Alors que l’hiver touche à sa fin, la manucure Unicorn nails est en train de s’installer peu à peu sur nos ongles.

Cette nouvelle tendance va apporter de la couleur et de l’originalité à votre style. C’est bien simple, toutes les influenceuses beautés l‘ont déjà adoptée !

La manucure Unicorn nails est la nouvelle tendance du moment

Adoptez des ongles colorés avant le début du printemps

Au début de l’hiver, vous avez pu découvrir la tendance des ongles chromés adoptée par Iris Mittenaere. Mais, à mesure que le printemps se rapproche, nos ongles commencent à arborer de nouveaux styles. En effet, pour être stylée en cette fin d’hiver, vous allez devoir ajouter un petit peu de couleur à votre manucure.

Si les teintes sombres étaient très prisées à la fin de l’année dernières, vous devrez les oublier pour le moment. Ainsi, désormais, vous allez devoir vous laisser tenter par des coloris beaucoup plus flashy et girly. De quoi créer des manucures avec lesquelles vous n’allez pas passer inaperçue !

Reproduire la manucure Unicorn nails à la maison

Vous l’avez compris mais les ongles colorés seront très à la mode et ce tout au long du printemps prochain. Parmi les manucures les plus prisées du moment, vous pourrez retrouver le style Unicorn nails. Comme son nom l’indique, ce dernier va adopter des teintes très féminines généralement associées à l’univers des licornes.

C’est une manucure qui va se caractériser par des coloris rose, bleu ou encore jaune pâle. Mais ce qui va vraiment tout changer, c’est le fini holographique de vos ongles. Pour ce faire, il vous suffira d’appliquer une poudre spécifique juste avant de passer votre dernière couche de top coat.

Les grandes tendances manucures pour la saison prochaine

Dès le début du printemps, vous aurez le choix entre plusieurs manucures très en vogue pour sublimer vos ongles. Bien entendu, comme nous venons de le voir, les Unicorn nails seront très à la mode. Mais, ce n’est pas un style qui conviendra à tout le monde.

Ainsi, si vous n’êtes pas une grande des manucures trop extravagantes, vous pourrez plutôt vous tourner vers les Clean nails. Il s’agit d’un style beaucoup plus naturel. C’est une manucure qui va seulement mettre en valeur vos ongles avec des teintes nude, comme le rose claire ou encore le beige. Il ne vous reste plus qu’à choisir le style qui vous correspond le plus !