La série Vers les étoiles ou Night sky est une fiction qui est arrivée sur Netflix au printemps dernier. Après la saison 1, une suite est-elle envisagée ?

L’histoire du couple York qui découvre un autre monde dans leur jardin a intrigué les téléspectateurs. Mais la série mérite-t-elle une saison 2…

Une saison 2 pour la série Vers les étoiles, annulée ou pas ?

Une série science-fiction qui intrigue

Cette franchise qu’on découvre durant le printemps raconte les aventures d’Irène et Franklin York. Le couple vit tranquillement leur vie en dissimulant un grand secret dans leur jardin.

Il y a quelques années, les York ont découvert une antichambre sous la pelouse de leur jardin. Ce passage enterré est un stargate qui mène vers une planète. Un monde désert au milieu des étoiles est devenu le secret du couple York.

Un jour, un jeune mystérieux entre dans leur vie et l’histoire commence à prendre son envol vers l’intrigue et les étoiles.

Vers les étoiles saison 2 n’est pas d’actualité

Les spectateurs convoitent ardemment la suite de la série. Les fans espéraient qu’une deuxième saison était en cours, vu le déroulement de l’histoire. L’aventure du couple York est quand même fascinante et semble être une grande série qui mérite une suite.

Après les bouleversements dans la saison 1 après l’arrivée d’un jeune inconnu très mystérieux. Les abonnés attendaient un second opus plus intrigant.

On dirait que Sissy Spacek et J.K. Simmons qui interprètent le couple York auront du mal à retrouver le chemin sur la planète Netflix. Leur histoire prend fin à cause d’une critique moins convaincante.

Un retour insuffisant pour la production

Après sa première diffusion durant le printemps, Vers les étoiles n’a pas connu le succès que l’en attendait.

Les commentaires et les critiques du public n’ont pas convaincu la production pour en faire une suite. Vers les étoiles saison 2 s’éteint donc après la première salve diffusée durant le printemps dernier.

Les producteurs ont déclaré que le coût de la série est plus important que les retours qu’ils espéraient des téléspectateurs. Alors, on dit au revoir aux personnages de Sissy Spacek, J.K. Simmons, Cass Buggé, Adam Bartley…

Pour cette fin d’année, les abonnés pourront apprécier la sortie de la série Biohackers saison 3, sur Netflix.