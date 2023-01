Si vous êtes toujours en train de regarder la seconde saison de la série, sachez que nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer en ce qui concerne la suite de Vikings Valhalla saison 3.

En effet, cette dernière sera de retour plus tôt que vous ne l’espérez sur vos écrans !

La série Vikings Valhalla saison 3 sera bientôt de retour sur vos écrans

Une troisième saison déjà confirmée par la plateforme de streaming Netflix

La seconde saison de la série Vikings Valhalla vient de faire son grand retour sur la plateforme de streaming Netflix. Cette dernière fait d’ailleurs partie des séries les plus regardées du moment. Un succès qui pousse les fans du programme à se poser des questions à propos des prochains épisodes. Il se trouve que nous avons déjà quelques réponses à vous apporter.

Ainsi, vous serez heureux d’apprendre que Netflix a confirmé de façon officielle le renouvellement de Vikings Valhalla pour une saison de plus. D’après nos dernières informations, le tournage aurait commencé au mois de mai dernier. Ce dernier devrait donc être terminé ou sur le point de l’être. Un personnage très attendu des spectateurs feront son arrivée dans les prochains épisodes.

Il s’agit d’Erik le rouge, qui n’est autre que le père de Freydis et de Leif. Toujours séparés, le frère et la soeur devraient se retrouver au cours de cette troisième saison. Harald, après avoir obtenu ce dont il avait besoin à Constantinople, devrait faire à nouveau route pour la Norvège. Même s’il a hâte de rencontrer son fils, la toute nouvelle impératrice de Constantinople pourrait bien lui donner envie de s’attarder un petit peu plus longtemps que prévu.

#VikingsValhalla season 2 is out now and season 3 is already confirmed! https://t.co/B56VD1RkXI — Netflix Life (@NetflixLifee) January 12, 2023

La date de sortie de la série Vikings Valhalla saison 3 sur vos écrans

Si la troisième saison de la série Vikings Valhalla aura bien lieu, nous ne connaissons pas encore sa date de sortie. Le tournage est terminé depuis peu. Cela signifie que la série ne sortira pas avant plusieurs mois.

Ainsi, vous pouvez espérer retrouver vos vikings préférés d’ici la fin de l’année. En effet, les prochains épisodes de Vikings Valhalla devrait être diffusés sur la plateforme Netflix aux environs de l’automne prochain.

Si vous avez besoin d’un petit peu d’action d’ici là, vous pourrez retrouver la série The Witcher saison 3 d’ici quelques mois sur vos écrans. Cette nouvelle saison sera riche en combats pour le sorceleur.