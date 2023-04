Après le carton réalisé par la quatrième saison, de nombreuses rumeurs ont commencé à circuler à propos de la suite de la série You saison 5.

Mais, vous pouvez d’ores et déjà être rassuré. En effet, la plateforme de streaming Netflix a confirmé que Joe serait prochainement de retour sur tous vos écrans.

Netflix a confirmé le retour de la série, You saison 5, pour une ultime saison

Préparez vous à devoir faire vos adieux à Joe dans la dernière saison de la série Netflix

Selon le site CinemaFantastique.com, quatrième saison de la série You, divisée en deux parties, a réalisé de très bonnes audiences lors de sa diffusion sur Netflix. La fin a d’ailleurs beaucoup plu aux spectateurs qui ne s’y attendaient pas du tout.

Depuis, tout le monde espère que Joe sera bientôt de retour pour de nouvelles aventures. Il se trouve que nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer à ce sujet. En effet, la plateforme Netflix a confirmé que le programme reviendrait bel et bien pour une cinquième saison. Malheureusement, cela sera la toute dernière. Vous devrez donc faire vos adieux à Joe à la fin de cette cinquième saison.

Même si vous vous êtes attaché à ce personnage, il est peu probable que ce dernier ait une fin heureuse. Ainsi, au vu de tous ses crimes, Joe se fera certainement rattraper par son passé. Ce dernier pourrait se retrouver en prison ou même être tué. Vous le découvrirez prochainement.

La date de sortie de la suite de la série Netflix, You saison 5, sur tous vos écrans

Maintenant que vous savez qu’une cinquième saison de You est en production, vous devez vous interroger à propos de sa date de sortie. Pour le moment, le tournage n’a même pas encore commencé. Vous devrez donc attendre encore plusieurs mois avant de pouvoir découvrir cette dernière saison. Netflix a quand même donné quelques indices à propos de sa date de diffusion.

En effet, il se trouve que la cinquième saison de You sera bel et bien disponible sur la plateforme de streaming Netflix au cours de l’année 2024. Nous n’en savons pas plus pour le moment.

En attendant, vous aurez largement de quoi vous occuper. Ainsi, ce printemps vous allez pouvoir découvrir la série Manifest saison 4 partie 2 sur la plateforme de streaming Netflix. Le vol 828 va enfin vous livrer ses derniers secrets.