La série Young Royals saison 3 est désormais très attendue par le public.

Les spectateurs ont hâte de retrouver Simon et Wilhelm pour de nouvelles aventures. Il semblerait que, pour une fois, l’attente ne soit pas trop longue !

Après le succès remporté par la seconde saison de la série Young Royals, tout le monde est impatient de voir la suite. Il se trouve que le programme a d’ores et déjà été renouvelé par Netflix pour une troisième saison qui devrait arriver bien plus tôt que prévu. Seulement, cette troisième saison signifiera également la fin de Young Royals.

En effet, les producteurs ont décidé de mettre fin à la série malgré ses excellentes audiences. Vous allez donc devoir faire vos adieux à Simon et Wilhelm. Il semble que ces derniers soient réconciliés pour de bon cette fois.

En effet, Wilhelm a avoué que c’était bien lui sur la vidéo diffusée par August. Il est enfin prêt à assumer sa relation avec Simon au grand jour. Seulement, la famille royale ne sera pas de cet avis.

La reine risque bien de s’immiscer dans cette relation et de tenter d’y mettre un terme. August, lui, va devoir répondre de ses actes. Il ne peut même plus compter sur Sarah qui a décidé de lui tourner le dos elle aussi. Cette dernière se retrouve seule également.

Season 3 of ‘Young Royals’ will be released in 2023. pic.twitter.com/Tm07DMcjXy

— best of young royals (@archiveyroyals) December 14, 2022