Diffusée il y a quelques semaines de cela, la seconde saison de la série Young Royals a rencontré un grand succès auprès des abonnés Netflix.

Nous avons d’ailleurs une très bonne nouvelle à vous annoncer en ce qui concerne la troisième saison de la série !

Bonne nouvelle pour la série Netflix Young Royals saison 3

Le programme est renouvelé pour une saison de plus

Pour le moment, vous pouvez d’ores et déjà regarder les deux premières saisons de la série Young Royals sur la plateforme de streaming Netflix. Si, comme de nombreux abonnés, vous avez déjà terminé les derniers épisodes, vous devez vous interroger quant à la suite du programme.

Il se trouve que nous avons une très bonne nouvelle à vous annoncer à ce sujet. Ainsi, la plateforme Netflix a décidé de renouveler la série pour une saison de plus. Vous allez donc pouvoir retrouver Simon et Wilhelm pour de nouvelles aventures. Cette saison marquera également la fin de la série. De quoi clôturer l’histoire d’amour du jeune prince. D’autant plus que cette troisième saison sera pleine de nouveautés. En effet, Wilhelm a enfin décidé d’assumer sa relation au grand jour.

Une décision que la famille royale aura beaucoup de mal à accepter. Sarah, quant à elle, va se retrouver plus seule que jamais. Après sa trahsion et son rapprochement avec August, son frère et Felice ont décidé de lui tourner le dos. Si vous aimez les séries sur la royauté, ne manquez pas non plus la prochaine saison de la série The Crown dont le tournage a déjà commencé.

La date de sortie de la série Netflix Young Royals saison 3 sur vos écrans

Pour l’instant, nous n’avons pas encore beaucoup d’informations en ce qui concerne la date de sortie exacte de la prochaine saison de Young Royals. Le tournage n’a même pas encore débuté. Cela veut dire que vous devrez être patient jusqu’au retour de Wilhelm et de Simon.

Ces derniers ne reviendront pas sur vos écrans avant de nombreux mois. En effet, la troisième saison de la série Young Royals ne sera pas diffusée avant, au moins, l’automne prochain si tout se déroule comme prévu.

Si l’attente vous paraît longue, vous trouverez largement de quoi vous occuper sur la plateforme de streaming Netflix. Plusieurs programmes très attendus vont rejoindre le catalogue en début d’année. Vous allez notamment pouvoir découvrir la série You saison 4.