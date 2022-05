Les accessoires cheveux sont devenus incontournables depuis ces dernières années, qu’importe l’occasion, la saison, le type et la longueur de votre cuir chevelu. C’est dû au fait qu’ils garantissent un look unique et détendu à chacune des femmes.Zoom sur les divers accessoires les plus tendance de cette année et comment les porter.

Les tendances en matière d’accessoires cheveux en 2022

Des barrettes aux accessoires à motifs et avec perles, les accessoires cheveux tendances en 2022 se penchent plus vers les nostalgiques des années 90. Il s’agit de la coiffure régressive à base de barrettes et de pinces qui font fureur. Zoom sur plus de détails concernant ces derniers.

Les barrettes monochromes et avec cristaux : des accessoires cheveux tendance en 2022

Les barrettes monochromes et avec cristaux sont parmi les premières tendances des accessoires pour cheveux cette année. Elles servent à mettre plus en valeur la longueur et la texture de votre crinière. Et sachez que celles avec des cristaux constituent aujourd’hui un parfait décor d’une coiffure de mariée à choisir cet été.

Les nœuds pour cheveux

Que vous préfériez une queue ou un demi-queue de cheval, les nœuds pour cheveux sont à porter sans modération.Cela vous assurera un look classique, sans pour autant encombrer l’ensemble de votre tenue. Et pour un effet unique assuré, découvrez et appliquez tous les secrets pour avoir de beaux cheveux.

Les accessoires avec perles ou motifs floraux

Ce type d’accessoire est particulièrement adapté à des évènements mondains auxquels vous participez. En fait, ils ont le don de s’adapter à des cheveux longs comme courts et à n’importe quel style vestimentaire. Et que votre cuir chevelu soit laché, bouclé, ou tressé, il vous garantira un look moderne et tendance.

Les accessoires cheveux indémodables, même en 2022

Comme tout dans l’univers de la mode, certains accessoires cheveux sont intemporels et se voient toujours chaque saison et chaque année. C’est le cas notamment des chouchous et des foulards. On fait le point concernant ces accessoires indémodables !

Les chouchous

Les chouchous remplacent merveilleusement bien les élastiques à cheveux, qui de leurs côtés sont connus pour abîmer le cuir chevelu. Qui plus est, ils sont parfaits pour sublimer votre coiffure du quotidien et d’occasion.

Bien au-delà de cela, les chouchous vous permettent de varier votre style, entre la queue de cheval ou le chignon. Et sachez qu’elles sont disponibles en plusieurs matières, du velours au coton et soie.

Mais pour le bien de sa crinière, n’oubliez pas de préparer ses cheveux pour l’été avant de l’accessoiriser.

Les foulards

Pour parfaire votre coiffure, les foulards ont toujours été des accessoires pour cheveux incontournables, en particulier en été. De plus, vous avez plusieurs possibilités avec ce seul et même accessoire, à savoir le foulard :

bandeau,

noué.

Pour le foulard bandeau, il viendra valoriser votre maquillage et la forme de votre visage selon son style et sa matière. Il a les cheveux courts, longs, raides, frisés, etc.

Quant au foulard noué, vous avez le choix de le mettre autour de votre natte, queue de cheval ou chignon. Il fera tourner toutes les têtes vers vous où que vous alliez.