Presque 10 ans après l’arrêt de Breaking Bad, Walter White et Jesse Pinkman finissent par revenir sur nos écrans.

En effet, la saison 6 de la série est désormais disponible sur la plateforme Netflix. Mais cette saison sera malheureusement la dernière. Voici tout ce que vous devez savoir à ce propos.

Les importants à savoir à propos de la série Netflix Breaking Bad

Breaking Bad est une série télévisée américaine qui a été créée par Vince Gilligan. Les écrans la diffuse du 20 janvier 2008 au 29 septembre 2013 sur AMC. La télé canadienne et américaine diffusent la série. Plus tard, Netflix la diffuse à son tour.

Qui sont les acteurs principaux qui animent la série ?

Voici la liste des acteurs principaux qui animent la série :

Bryan Cranston,

Aaron Paul,

Anna Gunn,

Dean Norris,

Bob Odenkirk.

De quoi parle la série ?

La série parle de la vie de Walter White. C’est un professeur de chimie surqualifié dans un lycée. Mais il est également un père de famille. Il vit à Albuquerque (au Nouveau-Mexique) avec son fils, un handicapé moteur et avec sa femme enceinte.

Le lendemain de son cinquantième anniversaire, Walter White a su qu’il souffre d’un cancer du poumon en phase terminale, avec une espérance de vie d’environ deux ans. Ce jour-là, tout commence à s’effondrer pour lui.

Suite à cette grave maladie, il sombre dans un crime dans le but d’assurer le futur financier de sa famille qu’il aime tant quand sa mort viendra. Pour cela, il met en place un laboratoire et se lance dans la fabrication et la commercialisation de méthamphétamine. Pour gérer toutes les tâches, il a été aidé par l’un de ses anciens étudiants, nommé Jesse Pinkman, qui devient lui aussi un petit trafiquant.

Combien de saisons sont disponibles actuellement ?

Actuellement, la série compte 5 saisons. Le nombre total des épisodes disponibles est de 62. Chacune d’entre elles dure entre 43 à 55 minutes.

Zoom sur la saison 6 de Breaking Bad

Vous vous souvenez du dernier épisode de la saison 5 ? Walter s’inculpe dans la mort dans un laboratoire de meth après avoir pris une balle. Sachez que cette scène n’est pas la fin de l’histoire. En effet, selon l’annonce effectuée par la plateforme Netflix, une saison 6 est déjà prévue. Mais elle sera malheureusement la dernière de la série.

La première partie de la saison 6 de Breaking Bad a été diffusée depuis ce lundi 18 avril sur la plateforme. Elle est composée de 7 épisodes. Quant à la deuxième partie, elle ne sera disponible que le 11 juillet prochain.

