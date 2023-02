Le mois de mars sera bien rempli pour tous les abonnés de la plateforme de streaming Netflix.

En effet, plusieurs séries très attendues vont faire leur arrivée sur nos écrans le mois prochain. De quoi célébrer le retour du printemps comme il se doit !

Les séries qui seront de retour sur Netflix au mois de mars

La série Sex Life sera son grand retour avec une seconde saison

Au mois de mars, vous n’allez pas vous ennuyer. En effet, dès le début du mois vous allez pouvoir découvrir la seconde saison de la série Sex Life sur tous vos écrans. Cette dernière sera diffusée à partir du 2 mars prochain !

Vous allez retrouver Billie pour de nouvelles aventures torrides et sensuelles. La jeune femme va entretenir une relation adultère avec son ex petit ami Brad. Mais, son mari Cooper ne sera pas en reste non plus. Devant le comportement de se femme, il pourrait bien céder à la tentation lui aussi.

Au mois de mars, découvrez les derniers épisodes de You

Si la première partie de la quatrième saison de You vient tout juste de sortir sur vos écrans, vous allez devoir attendre encore un peu avant de découvrir les derniers épisodes. En effet, ces derniers ne seront pas disponibles avant le 9 mars prochain sur la plateforme Netflix.

Composée de dix épisodes, cette quatrième saison est divisée en deux parties comportant chacune cinq épisodes. Vous pourrez alors y suivre la nouvelle vie de Joe à Londres. Ayant quitté les Etats Unis, il est bien décidée à repartir de zéro avec une autre identité. Mais, malgré sa bonne volonté, Joe semble incapable de changer.

Netflix va diffuser la seconde saison de Shadow and Bone

Les amateurs de fantastique ne seront pas déçus non plus. En effet, c’est au mois de mars, le 16 exactement, que vous allez pouvoir découvrir la série Shadow and Bone saison 2. Persuadée d’avoir tué le Darkling, Alina pense être en sécurité. Mais, elle va vite s’apercevoir que ce dernier a survécu. Il est même devenu encore plus puissant.

Capable de contrôler les créatures vivant dans le Fold, il est en train de se construire une véritable armée. Alina aura alors besoin de tout le soutien possible si elle veut espérer pouvoir le vaincre pour de bon. De quoi amener de nouveaux personnages au casting de la série, dont le prince Nikolai.