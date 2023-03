Si vous voulez être prête pour le retour du printemps, vous allez avoir besoin de cet ensemble Naf Naf en vichy.

En effet, cet imprimé va faire un retour en force dans notre dressing dès le début des beaux jours. Il s’agit d’un motif que vous verrez partout autour de vous et ce jusqu’à la fin de l’été.

Cet ensemble Naf Naf en vichy est la pièce mode préférée des fashionistas

Les imprimés qui seront les plus tendances lors de la saison printemps été

La saison printemps été approche d’ores et déjà à grands pas. C’est le moment de planifier une petite séance shopping pour apporter un petit peu de nouveauté à votre garde robe. En effet, vous n’allez pas pouvoir porter exactement les mêmes tenues que l’année dernière. Certains de vos vêtements sont désormais dépassés. Ainsi, pour ce qui est des imprimés, ces derniers seront très présents dès le début des beaux jours.

Parmi les incontournables du printemps, vous allez notamment trouver l’imprimé fleuri. Que vous optiez pour des petites fleurs ou des grosses fleurs, vous serez forcément dans le thème de la saison. Mais, ce n’est pas le seul motif qui sera à la mode. Ainsi, le printemps sera également marqué par le retour des rayures et de la marinière. Cette dernière sera un essentiel de votre dressing. Pour terminer, vous pourrez également craquer pour le motif vichy. Ces petits carreaux seront très prisés par les fashionistas lors de la saison printemps été à venir.

Cet ensemble Naf Naf en vichy va vous faire de l’oeil

Le vichy est un motif qui se caractérise par des petits carreaux colorés. C’est un imprimé qui n’est pas toujours facile à porter. Heureusement, nous avons réussi à trouver la tenue la plus adaptée pour le printemps prochain. Il s’agit alors d’un ensemble Naf Naf. Ce dernier se compose d’un short taille haute et d’une veste de blazer. C’est une tenue assez élégante mais qui reste tout de même originale grâce à son motif vichy. Les carreaux affichent alors des coloris blanc et vert olive.

Ce sont deux teintes assez neutres avec lesquelles vous ne risquez pas faire un fashion faux pas. Le short taille haute sera très flatteur pour votre silhouette. Il va allonger vos jambes et affiner votre silhouette. Nous vous conseillons de le porter sans collants. Si vous ne pouvez pas vous en passer, évitez à tout prix les collants couleur chair. La veste est également très tendance, si bien que vous pourrez la porter avec d’autres tenues sans problème. Vous n’avez même pas besoin de vous poser de questions à propos de son prix qui est très attractif.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NAF NAF (@nafnaf)

Nos idées de tenues pour porter au mieux votre nouvel ensemble

Si vous n’avez pas l’habitude de porter des imprimés et des motifs, vous devez vous demander comment vous allez bien pouvoir faire pour accessoires votre ensemble Naf Naf en vichy. Vous avez de la chance puisque le motif est assez discret. Les couleurs restent sobres si bien que vous pourrez porter cet ensemble avec de nombreuses tenues. Ainsi, si vous n’avez pas envie de chercher trop longtemps, vous pourrez simplement le porter avec un tee shirt blanc et une paire de baskets.

C’est une tenue simple mais très efficace pour le quotidien. Sinon, vous aurez également la possibilité de porter cet ensemble avec une chemise satinée et une paire de talons H&M. Cette tenue sera un petit peu plus travaillée et sophistiquée. Ce sera à vous de voir en fonction de votre style vestimentaire et de ce qui vous plaît le plus.