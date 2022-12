Comme à la Noël, toutes les femmes cherchent à se faire belle pour le réveillon du nouvel an. Souvent, elles peinent à trouver la coiffure idéale. Vous cherchez des idées de coiffure qui vous feront briller pour ce réveillon 2022 ?

Si oui, voici une sélection de 5 coupes de cheveux qui vous conviendront pour l’occasion. Que vous ayez les cheveux bouclés, lisses, courts ou longs, cette liste présente des modèles adaptés à tout type de cheveux.

Suivez donc nos conseils afin de trouver, parmi ces différentes coiffures réveillon 2022, la meilleure pour entamer la nouvelle année en beauté.

Coiffures réveillon 2022 : le Messy Bob

Le Messy Bob est une coupe de cheveux tendance et facile à adopter comme coiffure pour ce réveillon 2022. Cette coupe de cheveux courte et déstructurée donne du mouvement et du volume à vos cheveux. Cette jolie coiffure convient à tous les types de visages et peut être personnalisée selon vos goûts pour la fête.

Pour une coiffure réveillon 2022 plus originale, osez des accessoires de coiffure comme des barrettes ou un bandeau. Le Messy Bob est une coiffure idéale pour celles qui désirent changer de tête le soir du réveillon 2022.

Les ondulations crantées

Les ondulations crantées sont une belle coiffure sophistiquée et facile à réaliser pour le réveillon 2022. Adoptée avec une coloration chocolate cherry, cette coiffure donnera à votre chevelure un éclat vibrant et élégant. Les reflets rouges de cette teinte apporteront une touche de sensualité et de romance à vos cheveux longs ondulés.

Le chignon simple

Le chignon simple est une coiffure pour cheveux longs élégante et intemporelle idéale pour les femmes et convient à toutes les occasions. Certes, elle est trop courante pour intégrer cette sélection de coiffures réveillons 2022. Mais cette coupe constitue une solution optimale puisqu’elle se réalise facilement et reste peu couteux. Un chignon simple offrira à votre chevelure un look simple et sophistiqué.

Pour la réaliser, ramassez vos cheveux en queue de cheval haute ou basse avant de les fixer avec des épingles à cheveux. Ajoutez une touche de glamour en y intégrant quelques accessoires de cheveux, comme des barrettes, ou des perles. Pour obtenir un effet plus chic, vous pouvez dégager deux mèches de votre coiffure.

La couronne de tresse

Pour un look audacieux et élégant pour le réveillon 2022, optez pour la couronne de tresse. Elle consiste à tresser des mèches de cheveux sur le haut de la tête, de sorte à former une couronne. Cette tresse peut être réalisée de différentes manières, en utilisant des tresses simples, des tresses françaises ou des tresses africaines.

La couronne de tresse est un bon choix pour les femmes possédant des cheveux ondulés ou bouclés. Quelle que soit la technique choisie, cette coiffure de soirée sophistiquée apporte une touche de féminité à n’importe quelle tenue.

Coiffures réveillon 2022 : la Chin Bangs

Si vous cherchez une coupe de cheveux lâchée, fraîche et décontractée pour le réveillon 2022, la Chin Bangs est tout indiquée. Cette coupe de cheveux simple et stylée vous offre une frange courte et droite qui couvre le front et qui s’arrête au menton.

La Chin Bangs est particulièrement adaptée aux femmes ayant cheveux raides et fins. Pour celles qui souhaitent réaliser une coiffure originale et simple pour les fêtes de fin d’année, n’hésitez pas à adopter la coupe Chin Bangs.