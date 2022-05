Les strass sont aujourd’hui une décoration d’ongles incontournable. Faciles à poser, abordables et très durables, ils comptent plusieurs avantages. Mais la question est : est-il possible de les appliquer soi-même ? La réponse est oui et découvrez dans cet article toutes les astuces pour ce faire.

En quoi consiste la décoration des ongles avec des strass ?

Les strass ou bijoux pour ongles sont des décors prêts à l’emploi. Ces accessoires sont devenus indispensables en termes de nail arts ces dernières années. Ils sont disponibles en plusieurs formes et couleurs différentes. C’est le cas notamment de celles en forme de cœur, d’étoiles, de points, de fleurs et de larmes. Vous avez l’embarras du choix. Vous pouvez même les assembler pour créer d’autres motifs.

Appliquer des strass demande les mêmes préparations que celles nécessaires si vous optez pour d’autres décorations. Cela permet en fait d’avoir de beaux ongles pour toutes vos sorties. Zoom sur les rituels que vous devez suivre.

Rassemblez tous les accessoires indispensables pour une manucure et pour décorer les ongles avec du strass

Les accessoires en question comprennent la pince, le coupe-ongle, la lime à ongles, la mallette de manucure, etc. il vous faut également les strass, autocollants ou non.

Comme son nom l’indique, le premier dispose d’une couche fine de produit collant. Alors il suffit de le placer à l’endroit où vous voulez. Cependant, la déco peut tomber assez rapidement. Alors, mieux vaut opter pour le strass non autocollant qui se colle avec un vernis incolore ou un top coat.

Faites votre rituel manucure

Cela concerne l’application de votre crème hydratante, le traitement de vos cuticules ainsi que la coupe et le limage de vos ongles. Et veillez à ce que vos ongles ne présentent aucune pathologie durant ces rituels. Dans le cas où il y en a, c’est le moment ou jamais de les soigner. Ce, de manière naturelle avec des huiles essentielles par exemple.

Et découvrez en passant les rituels pour une manucure française réinventée.

Appliquez un vernis de base sur les ongles

La base est très importante et joue un double rôle, c’est-à-dire le fait de protéger les ongles et de les rendre plus jolis. Choisissez bien la base en fonction des couleurs de vernis que vous mettrez en dessous ainsi que celles des strass que vous allez appliquer. C’est très important pour garantir l’effet que vous souhaitez.

Quelles sont les étapes pour appliquer les strass ?

Une fois que vous avez terminé de préparer vos ongles, il faut désormais poser les décors. Pour cela, vous devez laisser votre créativité s’exprimer. Et n’hésitez pas à utiliser une pince à épiler ou d’autres matériels qui vous faciliteront la tâche. Voici les étapes à suivre :