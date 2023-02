Même si le soleil n’est pas encore de retour, cela ne nous empêche pas de nous intéresser aux tendances de l’été à venir comme la manucure.

D’ailleurs, nous connaissons déjà la manucure qui sera sur toutes les mains dès le retour des beaux jours. Elle va apporter de la couleur à votre look !

Nous connaissons déjà la manucure qui sera la plus tendance cet été

Les beaux jours seront marqués par le retour des couleurs vives

En hiver, vous avez tendance à porter des couleurs sombres, comme ce manteau Mango par exemple. Mais, avec le retour des beaux jours, vous allez devoir vous laisser séduire par des teintes un petit peu plus vives. En effet, dès le début du printemps, la couleur sera de retour dans votre dressing !

Si vous allez porter des tenues colorées, vous devrez également adopter cette tendance dans votre maquillage et votre manucure. Vous devrez laisser de côté la mode du nude et des Clean nails pour un style beaucoup plus original et extravagant !

La manucure Bubble gum sera la plus prisée de l’été

Ce n’est pas parce que l’été n’est pas encore là, que vous ne pouvez pas commencer à vous intéresser aux nouvelles tendances. D’ailleurs, nous connaissons déjà la manucure qui sera la plus tendance dans les prochains mois. Et ce ne sera plus les ongles chromés d’Iris Mittenaere. Cette manucure a même été adoptée par Hailey Bieber en personne. Ainsi, la jeune femme a craqué pour une manucure Bublle gum.

Ce style se caractérise alors par des couleurs assez vives qui rappellent celles des chewing gums de note enfance. Vous devrez donc opter pour du vernis rose bonbon ou encore bleu pastel. Si vous le souhaitez, il est possible de réaliser des petits motifs ou d’ajouter des perles. N’oubliez pas de toujours ajouter une base protectrice sur vos ongles.

Prendre soin de vos ongles pour le retour des beaux jours

Même si la tendance sera aux ongles voyants cet été, vous devrez tout de même en prendre soin. En effet, la mode sera toujours aux ongles assez courts. Cela ne sert donc à rien de continuer à les faire pousser.

En ce qui concerne la forme, là aussi, le naturel sera de mise. Il vous suffira de limer vos ongles en suivant leur forme naturelle. Pour éviter qu’ils se cassent, vous ne devrez pas oublier de les hydrater et de les nourrir.